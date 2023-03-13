13 марта
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Спорт

Гимнаст из Барнаула собрал полный комплект медалей чемпионата России

Сергей Найдин, воспитанник барнаульской СШОР, успешно выступил на чемпионате России по спортивной гимнастике, сообщают в мэрии.

Сергей Найдин (в центре).
Сергей Найдин (в центре).
Официальный сайт Барнаула.

В многоборье по итогам квалификации барнаульский спортсмен стал третьим. В финале он сумел сохранить за собой это место, завоевав бронзовую медаль.

В этом соревновании Найдин среди прочих обошел олимпийского чемпиона Давида Белявского.

Также спортсмен вышел в финалы в нескольких упражнениях на отдельных видах снарядов. Так, на брусьях барнаульский гимнаст стал вторым и получил серебряную награду.

А вот на перекладине Найдин показал лучший результат среди всех участников, завоевав золото.

Таким образом, Сергей сумел завоевать медали всех достоинств за один чемпионат.

Между тем барнаульский самбист стал чемпионом России. Он оказался лучшим в категории 53 кг.

Также алтайский конькобежец стал двукратным победителем Кубка России.

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