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Спорт

Глава антидопингового агентства призвал ускорить расследование по делу чемпионки Валиевой

Ускорить расследование по делу фигуристки Камилы Валиевой призвал глава Всемирного антидопингового агентства WADA Витольд Банька, сообщает ТАСС.

Коньки, каток.
Коньки, каток.
CC0

В настоящий момент WADA ждет вердикта по расследованию чемпионки в командных соревнованиях.

«Насколько мне известно, назначили дату слушаний, поэтому нам нужно дождаться решения дисциплинарной панели», — сказал он.

После этого, добавил глава WADA, будет принято решение, что делать.

«Мы очень внимательно следим за этим делом», — подчеркнул Банька.

Напомним, на Олимпийских играх-2022 в пробе Валиевой от декабря 2021 года обнаружили следы запрещенного триметазидина. Спортсменке разрешили участвовать в индивидуальном турнире, и она заняла четвертое место. Подробнее о скандале — в нашем материале.

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