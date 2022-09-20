Глава антидопингового агентства призвал ускорить расследование по делу чемпионки Валиевой

В настоящий момент WADA ждет вердикта по расследованию чемпионки в командных соревнованиях.
«Насколько мне известно, назначили дату слушаний, поэтому нам нужно дождаться решения дисциплинарной панели», — сказал он.
После этого, добавил глава WADA, будет принято решение, что делать.
«Мы очень внимательно следим за этим делом», — подчеркнул Банька.
Напомним, на Олимпийских играх-2022 в пробе Валиевой от декабря 2021 года обнаружили следы запрещенного триметазидина. Спортсменке разрешили участвовать в индивидуальном турнире, и она заняла четвертое место. Подробнее о скандале — в нашем материале.