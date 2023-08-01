Главный тренер покинул баскетбольный клуб "Барнаул"

Иван Датьев покинул команду. Кто теперь возглавит клуб пока неизвестно.

Вместе с ним "Барнаул" выиграл Суперлигу-2 и вышел в Суперлигу-1.

БК "Барнаул" поблагодарил специалиста за сотрудничество и совместную работу. Что послужило причиной расставания не сообщается, пишет АМИТЕЛ.