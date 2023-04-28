Известный футболист-инвалид из Барнаула победил на общероссийском турнире

Соревнование проводят второй год подряд. В этот раз чемпионом стала команда инвалидов-ампутантов «Динамо-Алтай».
Удалов, о жизни и карьере которого мы писали в нашем материале, получил специальный приз от футбольного клуба «Сочи» за лучший гол турнира.
Всего в соревновании поучаствовали более 600 спортсменов.
Это был первый фестиваль проекта «Стальная воля» в 2023 году. Следующие этапы пройдут в Нижнем Тагиле — в июне, в Казани — в сентябре и финал на федеральной территории «Сириус» — в октябре.
Бывший футболист сборной России, уроженец Барнаула Алексей Смертин, поблагодарил всех участников турнира от лица руководителя отдела РФС.
«Это был настоящий праздник спорта», — сказал знаменитый спортсмен.
Ранее барнаульский футболист вошел в десятку самых дорогих игроков России.