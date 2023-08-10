Какие опасные упражнения могут быть угрозой для здоровья, рассказал эксперт

Спортивные упражнения могут спровоцировать грыжи, если выполнять их неправильно.

По словам тренера, самое опасное упражнение - приседания со штангой. От нагрузки межпозвоночные диски испытывают большое давление, а неправильные движения приводят к образованию грыжи.

Основная тяга также может привести к плохим последствием. Если мышцы - разгибатели корпуса недостаточно натренированы, то давление начинает идти на позвоночник. Это также может привести к грыже, сообщает Газета.Ru.

Тренер пояснил, что на начальных этапах для тренировки подойдут разгибания лежа на животе. После можно начать становую тягу только с тем весом и количеством повторений, которые человек сможет выполнить без нарушения техники.

Обязательна хорошая разминка перед занятием. Вес на штанге нужно увеличивать постепенно.

Эксперт также подчеркнул, что на начальном этапе лучше делать упражнения с минимальным весом.

Ранее барнаульские эксперты рассказали, что эффективнее - самостоятельные тренировки в зале или дома.