Команда из Алтайского края выиграла кубок Народной футбольной лиги

Команда «Восток» — проект известного алтайского предпринимателя Павла Бейфорта из села Дружба Целинного района.
Как он сам рассказал altapress.ru, большой и очень красивый кубок НФЛ, который завоевали его футболисты, повезут в специальном контейнере.
О Лиге
НФЛ является структурой, совместно с региональными спортивными и общественными организациями проводящей любительские турниры по футболу среди игроков старше 45 лет, обязательным условием турнира является участие футболистов-любителей, не имеющих и не имевших профессиональных контрактов с клубами, участвующих в любых соревнованиях по футболу.
В попечительский совет Лиги входят министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также Борис Грызлов.