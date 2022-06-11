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Спорт

Команда из Алтайского края выиграла кубок Народной футбольной лиги

В Москве завершился финальный этап VI Всероссийского фестиваля «Народная футбольная лига» (НФЛ). Состав участников — футболисты 45 лет и старше, не игравшие в профессиональных футбольных командах страны. В финальном матче 11 июня московскую команду «БИП-Сервис» со счетом 3:1 обыграл «Восток» из Алтайского края.

Команда "Восток" выиграла кубок НФЛ.
Команда "Восток" выиграла кубок НФЛ.
предоставлено altapress.ru

Команда «Восток» — проект известного алтайского предпринимателя Павла Бейфорта из села Дружба Целинного района.

Как он сам рассказал altapress.ru, большой и очень красивый кубок НФЛ, который завоевали его футболисты, повезут в специальном контейнере.

О Лиге

НФЛ является структурой, совместно с региональными спортивными и общественными организациями проводящей любительские турниры по футболу среди игроков старше 45 лет, обязательным условием турнира является участие футболистов-любителей, не имеющих и не имевших профессиональных контрактов с клубами, участвующих в любых соревнованиях по футболу.

В попечительский совет Лиги входят министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также Борис Грызлов.

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