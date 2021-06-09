Манящая элитарность. Главный человек в триатлоне на Алтае рассказал о крутых стартах, дорогих велосипедах и спортсменах-фанатиках

В августе на Алтае пройдет четырехдневный Сибирский фестиваль триатлона — второе по значимости событие в России в этом виде спорта. Организаторы ожидают сотни крутых спортсменов, формируют призовой фонд и ждут в гости Ксению Шойгу. Какой путь развития за пару лет прошел алтайский триатлон, в интервью altapress.ru рассказал председатель краевой федерации Денис Маховский.

«Федерация за два года прошла серьезный путь»

— Триатлон в Алтайском крае сегодня — это модное развлечение для состоятельных людей или все-таки спорт с долгоиграющей стратегией?

— Я бы сказал, что это и мода, и тренд, по которому развивается весь мир. Если наш регион причисляет себя к глобальному сообществу, то триатлон — его неотъемлемая часть. Прошедший этап Кубка мира по гребле показал, что Барнаул теперь — новая точка на мировой спортивной карте.

Триатлон на Алтае начали культивировать системно с 2017 года, когда на «Бирюзовой Катуни» прошли первые коммерческие соревнования. С этого момента жители региона и стали узнавать малознакомый вид спорта.

— Каждая спортивная федерация в России должна иметь аккредитацию и программу развития. Какие основные цели прописаны в вашем документе?

— Федерация триатлона была организована в 2019 году, и за два года прошла серьезный путь развития. Это стало возможно благодаря имеющейся платформе в виде проекта Altai3Race, вокруг которой формировался постоянный пул спортсменов-участников и судей.

В нашей дорожной карте прописано четыре базовых принципа. Первый — это популяризация и формирование массовости вида спорта. Второе — создание полноценного судейского и организационного корпуса. Третий принцип касается комплектования сборной региона по юниорам и взрослым спортсменам.

Четвертый принцип важен в целом для всего региона и касается имиджевой составляющей, демонстрирующей, что в Алтайском крае можно качественно проводить статусные соревнования.

Триатлон в Алтайском крае. altai3race.ru/

— А что уже удалось реализовать?

— Все четыре истории развиваются синхронно, где-то с большим успехом, где-то с меньшим. Если говорить о сборной региона, то она уже сформирована на базе Центра спортивной подготовки края в составе шести человек.

Есть свой судейский корпус, в который входят специалисты разных категорий, участвующие как в российских, так и международных соревнованиях.

«Заниматься одним видом спорта детям монотонно»

— Понятно , что Барнаулом Алтайский край не ограничивается. Есть ли триатлон за его пределами?

— Очень актуальный вопрос для территории, половина населения которой проживает в сельской местности. Как известно, каждый год в Алтайском крае проходят олимпиады сельских спортсменов. Договорились с оргкомитетом предстоящих соревнований в Мамонтово о том, чтобы провести показательные выступления по триатлону.

Триатлон в Алтайском крае. altai3race.ru/

Продемонстрируем возможности такой дисциплины как кросс-дуатлон, включающей беговой и велосипедный этапы.

Регулярно проводим открытые тренировки по районам. Их главная задача — влюбить в триатлон спортивных тренеров на селе, которые в дальнейшем могут донести до своих воспитанников, насколько привлекательна мультиспортивность.

Опыт показывает, что заниматься одним видом спорта детям, как правило, монотонно.

Они устают, разочаровываются и в конце концов забрасывают тренировки. А если ребенок один день плавает в бассейне, во второй — бегает, в третий — катается на велосипеде, история получается совсем другая.

Триатлон в Алтайском крае. altai3race.ru/

Мультиспортивность — неотъемлемая часть подготовки всех мировых атлетов, доказавшая свою эффективность. Известный биатлонист Уле-Эйнар Бьерндален, например, — прекрасный велосипедист, в межсезонье он успешно выступал в этом виде спорта.

— Задача федерации — привлекать спонсорскую помощь. Есть успехи в этом отношении?

— В уставных целях федерации такой задачи не прописано. Но мы живем в век капитализма и понимаем, что без формирования устойчивого бюджета развития не будет.

Успехи на этом поприще у нас есть, сформирован пул главных партнеров — это ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» и горнолыжный комплекс BERLOGA в Тягуне Заринского района.

Есть еще одна группа партнеров — это предприниматели, которые либо сами занимаются триатлоном, либо это делают их дети, поэтому они хотят нас поддержать небольшими суммами в размере 15−20 тыс. рублей.

Триатлон в Алтайском крае. altai3race.ru/

— Каков бюджет алтайского триатлона?

— Годовой бюджет федерации относительно 2017 года, когда все только начиналось, увеличился многократно, с 4 тыс. рублей до 500 тыс. Министерство спорта Алтайского края нам в этом помогает.

«Соревнования — повод посмотреть и оценить наш регион»

— В декабре 2020 года после этапа Кубка России по зимнему триатлону в Тягуне , вас назвали «безбашенным партнером в классных проектах». Что безбашенного задумано на 2021 год?

— Триатлон с точки зрения организации — совсем не линейное мероприятие. Это не стадион, где играют в футбол, или обычный зал для баскетбола, у нас все сложнее. В голове у организатора нарисована своя схема транзитной зоны, дистанция, по которой будут двигаться спортсмены.

Все эти мысли важно правильно перенести на площадку. В Тягуне нам пришлось решать нестандартные задачи, и в итоге все получилось. Отсюда такие эмоции.

Финал этапа Кубка России по зимнему триатлону в Тягуне. Ирина Пергаева Финал этапа Кубка России по зимнему триатлону в Тягуне. Ирина Пергаева Финал этапа Кубка России по зимнему триатлону в Тягуне. Ирина Пергаева Финал этапа Кубка России по зимнему триатлону в Тягуне. Ирина Пергаева Финал этапа Кубка России по зимнему триатлону в Тягуне. Ирина Пергаева Финал этапа Кубка России по зимнему триатлону в Тягуне. Ирина Пергаева Финал этапа Кубка России по зимнему триатлону в Тягуне. Ирина Пергаева

Что касается планов на 2021 год, идей очень много. Крупные старты на «Бирюзовой Катуни» прошли в мае и июне.

В августе ярким событием станет Сибирский фестиваль триатлона, который будет проходить в течение четырех дней. Это будет второе по значимости мероприятие в российском календаре нашего вида спорта.

Ждем порядка 500 гостей, в том числе из других государств. Уже есть заявки из Италии, Франции и Германии. В пиковые дни на старт будут выходить по 300−350 атлетов. Ожидаем приезд руководства Федерации триатлона России и лично ее руководителя Ксении Шойгу.

Впервые сформирован призовой фонд — за победу спортсмены будут получать около 1 тыс. долларов.

Триатлон в Алтайском крае. altai3race.ru/

Сибирский фестиваль триатлона мы стараемся развивать с точки зрения имиджа и туризма. Думаю, что спортсмены из Мурманска или Вологды на Алтай просто так вряд ли бы приехали. Соревнования — прекрасный повод посмотреть и оценить наш регион.

«Финансовая точка входа не такая заоблачная»

— По вашим оценкам , сколько людей в Алтайском крае сейчас занимается триатлоном , и как реально можно оценить этот показатель?

— Цифра просчитывается очень легко — составляются протоколы после каждых местных соревнований. Есть также специализированный ресурс, на котором можно посмотреть, сколько участков с Алтая выступало на различных стартах.

Количество триатлетов в крае мы оцениваем в 100−150 человек. Полагаю, что в ближайшие годы этот показатель будет увеличиваться.

— Очевидно , что это спорт богатых. Только хороший велосипед , на котором можно показывать результат , стоит от 500 тыс. рублей. В этой связи вопрос — может ли триатлон в Алтайском крае стать массовым?

— Элитарность триатлона — это общемировая тенденция, которая, с одной стороны, манит, с другой — ограничивает. При этом я не скажу, что это самый дорогой вид спорта. Многие не знают, что в биатлоне, например, винтовка может стоить около 1 млн рублей.

Триатлон в Алтайском крае. altai3race.ru/

На сегодняшний день Международная федерация триатлона активно продвигает дисциплины, которые не требуют серьезных вложений. Они предназначены как раз для тех, кто только начинает делать первые шаги.

Я говорю об акватлоне, где требуются только очки, шапочка и гидрокостюм. Кросс-дуатлон также можно освоить на недорогом горном велосипеде за 15−20 тыс. рублей.

Варианты и компромиссы всегда можно найти, главное желание. Финансовая точка входа на самом деле не такая заоблачная.

— Что за люди приходят в этот спорт?

— Благодаря такому движению как Ironman, сложилось представление, что в триатлон приходят только успешные состоявшиеся личности с достатком выше среднего. Отчасти это так.

Триатлон в Алтайском крае. altai3race.ru/

Могу сказать точно, 99% — любители. Это своеобразный парадокс нашего вида спорта. В лыжных гонках, легкой атлетике такого перекоса не наблюдается. Наоборот, в некоторых циклических видах профессионалов принципиально больше, чем любителей.

— Некоторые придерживаются мнения , что триатлеты — это те , у кого в определенном смысле сдвиг по фазе. На ваш взгляд , что ими движет?

— Я в триатлоне с 2012 года и могу сказать, что это не просто спорт, это философия, жизненная концепция. Люди придерживаются здорового образа жизни, дружат со сном, выбирают правильные продукты, успешно соединяют спорт и путешествия, планируя старты в разных частях страны и мира.

Это люди общительные и с широким кругозором. Они умеют правильно выстраивать свое время, чтобы его хватало на работу, семью и тренировки. Четкий тайминг — их кредо.

Триатлон в Алтайском крае. altai3race.ru/

Понятно, что обывателю, который лежит на диване с бутылочкой пивка, такой образ жизни кажется ненормальным.

«Мы серьезно отстаем от Новосибирска и Красноярска»

— Как вы оцениваете уровень инфраструктуры для вашего вида спорта? Что у нас есть и чего остро не хватает?

— Я бы разделил инфраструктуру на ту, что необходима для проведения соревнований, и ту, что требуется для организации тренировочного процесса.

На всех площадках мы говорим, не переставая, что Алтайский край — уникальная территория для проведения качественных соревнований. У нас есть особая экономическая зона «Бирюзовая Катунь», спортивный комплекс BERLOGA в Тягуне и барнаульский гребной канал.

Две из этих локаций могут принимать летние старты по триатлону, одна — зимние. Не каждый регион России такими возможностями располагает.

Финал этапа Кубка России по зимнему триатлону в Тягуне. Ирина Пергаева

Что касается инфраструктуры для проведения тренировок на протяжении годового цикла, здесь, конечно, есть свои сложности. В этом плане мы серьезно отстоем от Новосибирска и Красноярска.

Будем постепенно решать данную проблему. В 2020 году мы получили дотацию от Всероссийской федерации триатлона на покупку велостанков. 5−7 единиц этого оборудования попробуем закупить нынешней зимой.

— В декабре прошлого года вы говорили , что гребной канал идеально подходит для триатлона? Этап кубка мира прошел. Что дальше?

— Предварительные переговоры о базировании на этой площадке состоялись. Увы, с точки зрения транспортной доступности гребной канал пока плохо подходит для ежедневных тренировок.

Надеемся, что с открытием Старого моста через Обь ситуация изменится, и со временем этот объект станет главным триатлонным центром Алтайского края, возможности которого выходят за рамки только проведения соревнований.

Гребной канал в Барнауле. altapress.ru

Мировой опыт доказывает успешность соединения гребного спорта и триатлона. Например, в не самой богатой европейской столице, такой как Белград, есть прекрасный триатлонный парк на базе гребного канала. Аналогичные спортивные коллаборации есть в Астане, Казани и Ростове-на-Дону.

«Написали в местную школу. Ждем решения»

— Есть ощущение , что триатлон — это все-таки больше коммерческая история. Хочешь тренироваться и выступать — плати. Есть ли вероятность , что в Алтайском крае когда-нибудь появится школа с бюджетным финансированием?

— О полноценной школе говорить рано, речь идет об открытии ставок тренеров. Такая возможность просматривается в Бийском и Заринском районах.

В селе Лесное Бийского района после открытой тренировки мы нашли несколько перспективных спортсменов, которые согласились выступить в дисциплине кросс-дуатлон. Без специализированной подготовки они смогли показать достойный результат на соревнованиях в Красноярске.

Сейчас от имени краевой федерации и министерства спорта региона написали письмо в местную спортшколу с просьбой открыть ставку тренера по триатлону. Ждем решения.

Триатлон в Алтайском крае. altai3race.ru/

В Заринском районе примерно такая же история. После финала Кубка России по зимнему триатлону интерес к нашему виду спорта усилился. Через неделю район принимает соревнования по кросс-дуатлону.

Пригласим на старты тренеров и руководителей детских спортивных школ, чтобы они своими глазами увидели, что такое триатлон.

— Профессиональные тренерские кадры — есть ли они в алтайском триатлоне?

— До недавнего времени тренировочный процесс проходил на немного дилетантском уровне. В 2021 году два специалиста с Алтая прошли конкурсный отбор Федерации триатлона России и буквально неделю назад вернулись с обучения в Казани.

Теперь Дмитрий Климюк и Сергей Шульгин находятся в полушаге от того, чтобы получить дипломы профессиональных тренеров. В Барнауле работает еще один тренер — Иван Крюков, который также прошел обучение и специализируется на подготовке триатлетов-любителей.

Тренер Иван Крюков. Ирина Пергаева

Специальный вопрос

— У вас есть еще один проект Altai3Race — это попытка коммерциализировать спорт в не очень богатом регионе. У таких проектов в Алтайском крае есть будущее?

— Когда проект Altai3Race только зарождался, у нас было море скепсиса. Но оказалось, что в Алтайском крае не все так плохо и бедность, о которой так любят говорить, выражена только на бумаге.

Вокруг этого проекта появилось много людей, которые готовы не только участвовать в качестве спортсменов, но и вкладывать в него деньги. Передовой опыт доказывает успешность проведения официальных соревнований на площадке коммерческих спортивных проектов.

В мае на площадке IronStar (ведущий в России организатор «железных» дистанций. — Прим. ред.) прошел Чемпионат Краснодарского края и Кубок России по триатлону. В Казани на базе проекта Timerman в июне состоится Спартакиада молодежи России. Такой симбиоз работает во всем мире.

О чем еще рассказал собеседник

О подготовке профессионалов Триатлон уникален тем, что любой спортсмен может неожиданно выстрелить. Могу привести пример американской спортсменки Гвен Розмари Йоргенсен, которая в 2016 году выиграла золото Олимпиады. Спортом она занималась в студенчестве, после университета начала работать бухгалтером, родила ребенка. Для быстрого восстановления ей посоветовали заняться триатлоном. Кто бы мог подумать, что за пару лет она станет профессиональным атлетом и достигнет выдающихся результатов. Специалисты говорят, что при системной подготовке вырастить успешного спортсмена-триатлета можно за три-четыре года. О халяве в спорте Современные организаторы спортивных стартов дают чуть больше, чем деревянная медаль и печеньки на пунктах питания. Могу сказать, что компания «Мария-Ра» проделала огромную работу по поляризации здорового образа жизни среди населения. Но халява, к которой люди быстро привыкают, ведет по тупиковому пути развития.