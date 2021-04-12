«У нас совсем не болото»: Борис Трофимов рассказал о распрях в федерации, достижениях и главной миссии алтайского футбола

В 2022 году самую многочисленную федерацию в Алтайском крае, которая объединяет большой, пляжный, детский, ветеранский, женский разновидности футбола и мини-футбол, ожидает переизбрание председателя. Происходить оно, скорее всего, будет, как и в прошлый раз, жарко. О внутренней «кухне», достижениях и поводах для гордости altapress.ru рассказал исполнительный директор объединения Борис Трофимов.

«Я поставил перед собой цель»

— В федерации футбола множество направлений , которые не всегда уживаются вместе. Между отдельными личностями периодически возникают распри. Можно ли в такой атмосфере говорить о консолидации футбольного сообщества?

— Мне кажется, мы нашли ту форму взаимодействия, которая отвечает общим требованиям футбольного сообщества на территории Алтайского края.

В 2018 году, когда Алексей Смертин пригласил меня на должность исполнительного директора федерации, я познакомился с действующими руководителями комитетов. Тогда многие говорили о конфликтных ситуациях между отдельными личностями, о конфликтах интересов.

Например, на ножах тогда были барнаульская и краевая федерации футбола. Много претензий предъявляли к руководителю ассоциации мини-футбола, которого обвиняли в том, что он перетягивает одеяло на себя.

Экс-игрок сборной России по мини-футболу Сирило в Барнауле. Анна Зайкова

Выслушав всех, я поставил перед собой цель — развитие всех направлений футбола вне зависимости от личностных отношений.

В течение года мы сняли напряженность, в итоге люди, которые до этого друг друга терпеть не могли, начали конструктивно работать.

— Не кажется ли вам , что направления футбола надо отпустить , чтобы у каждого была своя федерация или ассоциация? Может , толку будет больше?

— Мне лично станет легче, только эффекта от этого не будет. Российский футбольный союз вбирает в себя все направления нашего вида спорта. Краевая федерация встроена в систему РФС, и идти вопреки общей структуры мы не можем.

Есть еще один важный момент: второй год союз интегрируется в систему УЕФА и ФИФА. На уровне регионов РФС проводит паспортизацию игроков по всем видам футбола и внедряет общие требования, в том числе и в области судейства.

Суперкубок по летнему мини-футболу-2016 Из архива редакции

«Очевидно , что о преемниках думать надо»

— Какова сейчас роль Алексея Смертина в деятельности федерации? Часто слышу о том , что ему нет дела до жизни футбола в отдельно взятом Алтайском крае.

— Мы с Алексеем друзья по жизни, в рамках федерации — партнеры. Мне кажется, нам удалось удачно распределить полномочия. В апреле 2018 года, когда на выборной конференции прозвучали претензии, что Алексей редко бывает в Барнауле, он честно сказал, что так и будет.

По своему характеру Алексей не способен участвовать в каких-то разборках и местных склоках. Поэтому мы решили, что региональной «кухней» буду заниматься я.

Все, что связано с работой в РФС, он берет на себя. Каждую неделю мы созваниваемся, обсуждаем трендовые вещи в футболе. Авторитет Алексея Смертина в Российском футбольной союзе не снижается.

Николай Валуев в Парке Спорта подарил Алексею Смертину боксерские пречатки. 23 августа 2017 года. Ирина Пергаева

Проблемы местного характера я готов обсуждать и решать в любое время.

— На ваш взгляд , кто вместо Смертина может возглавить федерацию?

— Персоналии называть не буду, обозначу качества. Этот человек должен иметь хорошие связи в РФС с командой Александра Дюкова (президент Российского футбольного союза с 22 февраля 2019 года. — Прим. ред.), выстроенные отношения с министерством спорта Алтайского края и, главное, авторитет в нашем разношерстном футбольном сообществе.

Мы с Алексеем пока не обсуждали вопросы переизбрания, но очевидно, что о преемниках думать надо.

— Сколько личного времени вы тратите на федерацию?

— Когда я занимался большой политикой, мне стало очевидно, что около 50% своего времени надо уделять ей, а оставшуюся половину отдавать основному роду деятельности. Сейчас производственная нагрузка выросла, но не проходит ни одного дня, чтобы я не занимался федерацией.

Исполнительный директор Федерации футбола Алтайского края Борис Трофимов. Анна Зайкова

«Мы сумели разработать серьезный документ»

— Чего за последний год удалось добиться федерации , а чего нет?

— В 2020 году, несмотря на ограничения по COVID-19, удалось провести первенство федерации Алтайского края по футболу. В тех сложнейших условиях, я считаю, это серьезное достижение. Недовольные люди были, но это нормально.

В 2020 году мы приняли финал первенства Сибири, от проведения которого отказались многие крупные город, включая Новосибирск.

И главное, мы сумели разработать серьезный документ — соглашение между Минспортом России, РФС, правительством Алтайского края и нашим объединением. Теперь мы имеем базу и индикаторы, по которым можно оценивать развитие футбола в регионе.

К сожалению, не удалось решить вопрос паспортизации стадионов по требованиям безопасности.

Для всего алтайского футбола это серьезная головная боль. Отсутствие данного документа не позволяет объектам принимать официальные соревнования, входящие в единый календарный план.

Штраф за невыполнения требований составляет сотни тысяч рублей.

Мое личное мнение: нельзя мерить одним аршином стадионы столицы, на которые собираются десятки тысяч человек, и маленькие сельские спортобъекты. В Целинном районе есть село Дружба, где живет около 600 человек, и есть два отличных футбольных поля.

Чтобы провести там финал чемпионата Алтайского края по футболу, собственник должен установить рамки-металлоискатели, смонтировать профессиональную систему видеонаблюдения и многое другое. Разве это разумно, предъявлять такие строгие требования к стадионам, где собирается максимум 100−150 человек.

В селе Дружба Целинного района. Анна Зайкова , altapress.ru.

Совместно с региональным минспортом мы планируем получить паспорта безопасности на 20−25 сельских объектов.

«Это абсолютно правильный европейский опыт»

— Как вы оцениваете состояние дел в алтайском футболе по пятибалльной шкале?

— Я бы поставил четыре. В 2019 году РФС анализировал статистику по регионам. Алтайский край по уровню развития футбола оказался на 15-м месте.

В рамках массового и детского футбола мы приближаемся в оценке пять. Это не столько заслуга федерации, сколько тренеров и огромного числа футболистов-энтузиастов. У нас в Алтайском крае 44 детско-юношеские школы, и в каждой есть класс футбола.

— Есть мнение , что судьба алтайского футбола — это вечное болото второй лиги и поставка кадров другим клубам. Вы с этим согласны?

— Я бы не был так категоричен. Давайте подсчитаем, сколько алтайских воспитанников в сборной России, сколько наших футболистов играют в Премьер-лиге и ФНЛ. Итог будет приличный, так что у нас совсем не болото.

Футболист Александр Соболев. www.instagram.com/a.sobolev97/

Алтайский край в 2021 году будет представлен шестью командами на первенстве КФК. Ни один субъект Сибирского федерального округа этим похвастаться не может.

— Так , может , в этом и есть наша миссия — выращивать первоклассных молодых футболистов и отправлять их в лучшую жизнь?

— Как только мы проведем паспортизацию молодых игроков, наступит этап подписания соглашений с клубами, что позволит школам в перспективе, в случае заключения профессиональных контрактов воспитанниками, получать компенсации. Это абсолютно правильный европейский опыт.

«Это будут сливки детского футбола»

— Диванные футбольные критики часто возмущаются , почему в России с ее 146-миллионным населением невозможно найти 11 хороших футболистов для сборной. Как найти этих 11 футболистов для основной команды , если все разъезжаются?

— Должна быть хорошая селекция. Отбор молодых игроков — это зона ответственности главного футбольного клуба. Надо бывать на играх не только школы «Динамо», но и «Алтая» с «Полимером».

Международный детский турнир по футболу в Парке спорта. Всеволод Клещев

Спортивная школа «Алтай» как раз и создавалась для кадровой подпитки основной команды.

Концепция «играть только алтайскими воспитанниками» в «Динамо» мне нравится. Она дает возможность молодежи себя проявить. Я не сторонник привлечения большого числа игроков со стороны, за исключением точечного усиления по позициям.

Футболистов надо искать у нас. Тяжелая работа, я не спорю, но ей нужно заниматься.

— Вы сказали , что в плане развития детского футбола вы поставили бы региону пятерку. Чем конкретно можно гордиться?

— В 2020 году в Алтайском крае появилось четыре детских футбольных центра. Этот статус дает возможность барнаульским школам «Алтай», «Полимер», а также спортшколам в Бийске и Рубцовске получить новые футбольные поля, экипировку, методику. В таком количестве футбольные центры ни в одном субъекте России не открылись.

Детский турнир по футболу «Памяти Геннадия Ивановича Смертина» Всеволод Клещев

Мы можем гордиться количеством и качеством наших воспитанников, которые сейчас играют на высшем уровне. О чем я уже говорил.

Можем гордиться прекрасным международным турниром имени Геннадия Смертина. В прошлом году из-за пандемии COVID-19 мероприятие было поставлено на паузу, в нынешнем его планируется возобновить.

Свое участие уже подтверждают «Кайрат», московские школы «Локомотив» и «Динамо». Ждем ответа по детской команде «Зенита» из Санкт-Петербурга. В «Динамо-Барнаул» тоже сложилась хороша команда ребят 2010 года рождения. Так что это будут сливки детского футбола.

Детский турнир по футболу «Памяти Геннадия Ивановича Смертина» Всеволод Клещев

Единственный проблемный момент у нас — развитие футбола в общеобразовательных школах и вузах, но мы всячески пытаемся его решить.

— Если мы говорим об детском футболе как основе всего , то нельзя не затронуть тему тренеров. Увы , периодически приходится слышать совсем недетские истории. Такое ощущение , что в профессию идут какие-то проходимцы.

— Тренерская школа в Алтайском крае есть. Если говорить конкретно, то сильнее всех смотрится «Динамо». Чего стоит только один Александр Горбунов, воспитавший целую плеяду звезд.

Но, надо признать, что во всех школах наблюдается текучесть кадров. Встречаются и отдельные личности, которые не отвечают морально-нравственным требованиям. Что скрывать, двух-трех тренеров пришлось выгнать из-за пристрастия к алкоголю.

Есть тренеры, которые увлекаются поборами с родителей, таким образом пытаясь заработать. Такие истории хотя и единичны, но их надо пресекать.

Исполнительный директор Федерации футбола Алтайского края Борис Трофимов. Анна Зайкова

«Руководство клуба должно искать Галицкого»

— На ваш взгляд , то , что профессиональный футбольный клуб в Алтайском крае существует под флагом «Динамо» и по сути является подведомственным ФСБ, — это хорошо или плохо?

— Я бы сказал этой силовой структуре спасибо за то, что она сохранила сопричастность к футболу. Если посмотреть по России, то, вполне вероятно, таких примеров больше нет.

Хорошие клубы «Динамо» были в Санкт-Петербурге и Ставрополе, но со временем руководители силовых ведомств отошли в них от дел.

«Динамо-Барнаул» продолжает развиваться. Хорошо или плохо это происходит — вопрос довольно сложный, есть масса различных точек зрения.

Футболисты «Динамо-Барнаул» провели свое первый матч в новом сезоне при зрителях. Дмитрий Лямзин

Я считаю, что сейчас руководство футбольного клуба совместно с минспортом должны искать Галицкого — человека, который увидит свой интерес в футболе и поможет основной команде.

— Очевидно , что политическая воля направлена в сторону хоккея и баскетбола. Вам за футбол не обидно?

— Слово «обидно» — не для меня. Здорово, что нынешняя власть в принципе интересуется и живет спортом. В современной истории России мне удалось поработать со всеми губернаторами Алтайского края, и могу сказать, что ни у кого из них большого интереса к спорту не было.

Алтайскому хоккею повезло еще больше — у него появился Михаил Дроздов (предприниматель, собственник Дворца спорта «Титов-Арена». — Прим. ред.). Он начал вкладывать деньги, он видит в спорте бизнес-интерес, он ставит амбициозные цели. Разве это не здорово?

Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин

В футболе, к сожалению, такого титульного спонсора нет.

«Боливар не выдержит двоих»

— Клуб «Динамо» некоторые сравнивают с чемоданом без ручки , но с ядерной кнопкой , который и нести тяжело , и бросить опасно. Вы как к этому относитесь?

— Мое личное мнение таково: если команда «Динамо» не будет выступать во втором дивизионе чемпионата России, ничего не взорвется.

Это не та кнопка, которая вызовет огромный резонанс и народные волнения. Абсолютно бездумными были действия предыдущего руководства «Динамо», когда они отказались от аттестации стадиона и лишили команду возможности играть на профессиональном уровне.

Болельщики немного повозмущались и успокоились. Этот пример из жизни «Динамо-Барнаул» считаю показательным.

Футболисты «Динамо-Барнаул» провели свое первый матч в новом сезоне при зрителях. Дмитрий Лямзин

— Нужна ли Алтайскому краю вторая профессиональная команда? Очевидно , что у «Темпа» в этом отношении есть серьезные амбиции.

— Чтобы «Темп» создал профессиональную команду, у них должна быть школа. Пока у них нет ни одного поколения собственных воспитанников, а формировать состав высокого уровня будет сложно.

Можно вспомнить историю команды «Динамо-Бийск». Было хорошее поле, амбициозный спонсор с горящими глазами. Клуб активно покупал и арендовал игроков, тратив на это серьезные деньги, и два года занимал первое место в чемпионате КФК. Но будущего у него не было. Где сейчас «Динамо-Бийск»?

В «Темпе» собрались бизнесовые креативные ребята. С моей точки зрения, если они будут самостоятельно финансировать свой клуб или найдут единомышленников, перспективы будут.

Футбольный манеж «Темп» в Барнауле Анна Зайкова

Если решат претендовать на бюджетное финансирование, а такие попытки уже имеют место быть, боливар не выдержит двоих.

Специальный вопрос

— Как вернуть болельщиков на стадион «Динамо»?

— С середины 80-х годов в «Динамо» началась борьба не за количество болельщиков, а против них. Апофеозом этой борьбы стал период, когда прессовали лидера фанатского движения Михаила Роппопорта. Он собирал вокруг себя активных ребят и поддерживал команду. Что в этом плохого? Надо было слушать человека, а не козни ему строить.

Первый домашний матч «Динамо-Барнаул» в сезоне 2020−2021гг. Дмитрий Лямзин

В советское время мы видели команду, которая билась в каждом матче, видели игровую злость футболистов, их страсть. Честно сказать, я в 2019 и 2020 годах ни на одну встречу «Динамо» не ходил — считаю, смотреть особо не на что.

Сейчас руководству клуба необходимо выработать четкую стратегию привлечения болельщиков. Из своих футболистов им надо вновь делать народных кумиров.

О чем еще рассказал собеседник

О клубных предпочтениях С 1964 года я болею за московский «Спартак». Вся история команды у меня в голове. Когда бываю в столице, с удовольствием прихожу на стадион «Открытие». Тем более сейчас болеть за эту команду вдвойне приятно — там играет наш молодой воспитанник Александр Соболев. О звездных игроках С точки зрения успехов на клубном российском и международном уровне, конечно, самый звездный — это Алексей Смертин. Я был в 2016 году на чемпионате Европы по футболу и видел, как его встречают иностранцы. Мы шли на игру со сборной Уэльса, и ее фанаты скандировали на ломанном русском: «Смертин, Смертин!». Брали у него автографы. Знаю, что он поддерживает хорошие отношения с топ-менеджментом Челси. По таланту я бы отметил Сергея Кормильцева. Считаю его одним из самых по-футбольному умных игроков Алтайского края. О сезонности в футболе Я скептически относился к переходу российского футбола на систему «осень-весна» и до сих пор считаю, что она ошибочна. Сложно в нашей стране играть на открытых полянах в ноябре-декабре. На одной из последних конференций РФС вопрос по этому поводу был задан Александру Дюкову, который ответил, что в ближайшее время ничего не изменится. Если мы интегрируемся в европейский футбол, так, наверное, и должно быть. При этом надо активнее создавать в регионах инфраструктуру, которая бы позволяла в комфортных условиях играть и тренироваться зимой.

Досье

Борис Александрович Трофимов родился 1 июня 1955 года в селе Зимино Топчихинского района. После окончания в 1977 году Алтайского политехнического института начал трудовую деятельность в «Барнаулэнергоремонте». С 1980 по 1991 год — комсомольская и партийная работа.

В 1991 году утвержден председателем комитета по делам молодежи администрации Алтайского края. В 1995 году получил второе высшее образование во Всероссийском заочном финансовом институте.

Исполнительный директор Федерации футбола Алтайского края Борис Трофимов. Анна Зайкова

В 2011 году Борис Трофимов вошел в руководство федерации футбола Алтайского края, став его председателем. В 2018 году в объединение его пригласили на должность исполнительного директора.

Борис Александрович также возглавляет отделение Пенсионного фонда России по Алтайскому краю.