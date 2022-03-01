Международная федерация хоккея приостановила участие российских и белорусских сборных и клубов в турнирах

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение исключить российские и белорусские сборные и клубы из числа участников соревнований под своей эгидой на неопределенное время из-за событий на Украине, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на пресс-службу IIHF.

Совет принял решение приостановить участия всех российских и белорусских национальных сборных и клубов в каждой возрастной категории и во всех соревнованиях или мероприятиях IIHF до дальнейшего уведомления.

Также Россия лишена права принимать у себя молодежный чемпионат мира 2023 года в Новосибирске и Омске.

Губернатор Омской области Александр Бурков сообщил, что строительство спорткомплекса «Арена» и всей инфраструктуры молодежного чемпионата мира по хоккею продолжится.

Строительство ледовой арены (ледового дворца спорта, ЛДС) в Новосибирске будет закончено в срок, несмотря на отмену проведения в РФ молодежного Чемпионата мира по хоккею в 2023 году, сообщил министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов в официальном Telegram-канале региона.

Ранее ФИФА и УЕФА «забанили» российский футбол.