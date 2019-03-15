Мифы и правда о том, что будет с барнаульским Дворцом зрелищ и спорта

14 марта в Барнауле был официально представлен новый владелец Дворца зрелищ и спорта. Им стал предприниматель Михаил Дроздов. Слухи о том, что владелец «Карандин-Арены» может выкупить этот объект, появились еще в 2017 году. За это время история обросла различными домыслами и сплетнями. Что из этого правда, а что нет, читайте в разборе altapress.ru.

Миф № 1. Профсоюзы продешевили при продаже Дворца спорта

Имя Михаила Дроздова в общественных кругах связывают с силовыми структурами. Известно, что на «Карандин-Арене» играют в хоккей члены так называемого «генеральского клуба», в который входят руководители многих силовых ведомств. Есть мнение, что эти знакомства и помогли предпринимателю «отжать» по дешевке Дворец.

Сам Михаил Дроздов в декабре 2018 года в интервью altapress.ru рассказал, что не согласен с подобной трактовкой ситуации.

«Для меня вопрос, связанный с Дворцом зрелищ и спорта, является дополнительной нагрузкой. Я и так выполнил большую работу, построив „Карандин-Арену“. Дворцом мы сейчас занимаемся, потому что кто-то ведь должен это делать. Почему-то желающих взять на себя такую ответственность больше нет», — сообщил бизнесмен.

Дворец зрелищ и спорта в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru

14 марта в ходе пресс-конференции Иван Панов, глава алтайских профсоюзов, подтвердил, что поиск инвесторов, желающих вкладываться в объект, велся давно. Желающих не было.

Когда стало понятно, что своими силами реанимировать арену не удастся, встал вопрос о продаже. Единственным покупателем, с которых получилось договориться, оказался именно Дроздов.

Была возможность, что объект может перейти в краевую собственность, но с правительством региона не сошлись по цене, сообщил Панов.

14 марта сумму сделки стороны так и не назвали, сославшись на коммерческую тайну.

Иван Панов,

председатель крайсовпрофа:

В интернет-СМИ иногда читаю о стоимости Дворца спорта в 30 млн рублей. На самом деле она выше. Я также не могу понять, откуда берутся данные о кадастровой стоимости в 800 млн рублей. У нас есть выписка из Росреестра, которая говорит о том, что она чуть более 200 млн рублей. Поэтому говорить, что мы его продали дешево, не верно. Мы продали Дворец по той цене, которая соответствует его нынешнему состоянию.

Есть вероятность, что сделка могла быть совершена в рассрочку. Ранее, когда Михаил Дроздов уже вел переговоры с профсоюзами, эта схема расчета уже озвучивалась.

Миф № 2. Дворец спорта снесут и построят на его месте многоэтажку

Место в центре Барнаула, где располагается Дворец спорта, строители и риелторы всегда называли лакомым.

Как уже сообщал altapress.ru, три соседних участка общей площадью 1,5 га уже выкуплены предположительно структурами родственников погибшего бизнесмена Анатолия Банных.

Дворец зрелищ и спорта в Барнауле Анна Зайкова

Если присоединить к ним еще 1,5 га территории под Дворцом, то получится огромный кусок земли, который можно застроить жильем. Тем более, что по соседству уже возводится многоквартирный дом.

Такой сценарий развития как новый, так и старый собственники, отвергают.

Иван Панов,

председатель крайсовпрофа:

В последние годы вопрос продажи Дворца зрелищ и спорта обсуждался регулярно. Но реальных покупателей не было. Наша главная задача была не просто его продать, а найти того, кто сохранит спортивное назначение здания. Те действия, которые уже предпринимает действующий владелец, говорят о том, что объект сохранит свой функционал.

Миф № 3. Дворец спорта сохранят , но хоккеисты там играть не будут

Михаил Дроздов на этот счет высказался однозначно: отремонтированный Дворец спорта должен стать домом для главной хоккейной команды края. Здесь она будет проводить свои основные матчи.

«Хотим, чтобы „Алтай“ вернулся сюда уже к осени. Для этого будем прилагаем все усилия. Мы, как любители хоккея, планируем сделать Дворец по-настоящему домашней ареной для команды», — рассказал предприниматель.

Дворец зрелищ и спорта в Барнауле Олег Богданов

На уточняющий вопрос журналистов, означает ли это, что за аренду клуб платить не будет, Дроздов ответил: «Вы же, когда живете в своем доме, никакую ренту не платите».

Высвободившиеся средства планируется направлять на развитие клуба.

Миф № 4. Здание Дворца спорта обрушится , если сломать ледовую арену

Масштабная реконструкция во Дворце спорта уже началась. На ледовой арене демонтировали борта. Теперь они будут установлены на зимней коробке в Новоалтайске.

Старых сидений тоже уже нет. Те из них, что сохранились в нормальном состоянии, перевезут на другие спортивные объекты края, старые деревянные — утилизируют.

Во Дворце зрелищ и спорта началась масштабная реконструкция altapress.ru Во Дворце зрелищ и спорта началась масштабная реконструкция altapress.ru Во Дворце зрелищ и спорта началась масштабная реконструкция altapress.ru

В фойе здания начали разбирать деревянный подвесной потолок. Вес всех деревянных конструкций в здании оценивается в 120 тонн. «Это два танка», — отметил Михаил Дроздов.

Новые собственники планирует изменить и «начинку» ледовой арены. Нужно будет уменьшить бетонную «подушку», которая находится между холодильным оборудованием и непосредственно льдом.

При этом некоторые скептики полагают, что этот демонтаж приведет к разрушению фундамента и обрушению самого Дворца спорта.

На этот счет есть иное мнение.

Максим Ничаев,

руководитель проекта реконструкции Дворца зрелищ и спорта:

Бетонная «подушка» и вся система подготовки ледовой арены независимы от остального здания. Они, можно сказать, живут своей жизнью и присоединены к основной конструкции деформационным температурным швом.

Поэтому, как уверяет Ничаев, ремонтные работы на ледовой арене на устойчивости Дворца спорта никак не отразятся.

Миф № 5. Во Дворце спорта будут как и раньше проводить ярмарки и выставки

Новый собственник не скрывает: спорт спортом, а зрелища тоже нужны. По его словам, концерты, выставки и другие увеселительные мероприятия здесь проводить будут.

Дворец зрелищ и спорта в Барнауле Олег Богданов

Михаил Дроздов ,

собственник Дворца зрелищ и спорта:

Я уже говорил, что мы хотим сохранить основном спортивный профиль Дворца. Но надо учитывать, что здание строилось не только для хоккея. Учитывая, что серьезного дефицита льда в городе теперь нет, объект можно использовать и для других мероприятий. Как можно обделить детей и не провести здесь новогоднюю елку?

Миф № 6. Демонтаж подвесного потолка ухудшит акустику во Дворце

Подвесной потолок над ледовой ареной был одной из главных претензий пожарных к прежним владельцам Дворца спорта. Дело в том, что держится он на перекрытиях из дерева и считается горючим. Теперь его будут полностью убирать.

Между тем, есть мнение, что демонтаж потолка ухудшит акустику и про проведение концертов здесь можно будет забыть. На этот момент, кстати, неоднократно указывали профсоюзы, объясняя свое нежелание убирать навесную конструкцию.

Что происходит внутри Дворца зрелищ и спорта Дмитрий Лямзин

У новых собственников иная позиция. По словам Максима Ничаева, вопрос акустики решается грамотным размещением специального звукового оборудования. Подавляющая часть ледовых арен, в том числе аналогичных Дворцу спорта, имеют открытие потолки. Их акустика при этом не страдает, утверждает эксперт.