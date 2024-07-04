На барнаульском ипподроме пройдет фестиваль орловского рысака

Помимо фестиваля, на ипподроме так же пройдет Кубок губернатора Алтайского края-2024, сообщает мэрия Барнаула.

110 лет назад была выделена земля для строительства зимнего и летнего ипподрома, в 2024 году он празднует юбилей.

Ипподром решил объединить сразу два мероприятия и провести 11-12 июля в 17:00 на пр. Космонавтов, 61 Кубок губернатора Алтайского края и фестиваль орловского рысака «Сибирь-2024».

Будут разыгрываться 15 призов с общим призовым фондом — 4 млн рублей.

В конном спорте будут участвовать лучшие лошади и наездники со всей Сибири.

Напомним, барнаульский ипподром открыл сезон 19 мая.

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