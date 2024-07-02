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День в истории

«Бэл» на трех вершинах. Как парень из алтайского села стал первым советским альпинистом, покорившим Эверест

76 лет назад в Заринском районе Алтайского края родился первый советский альпинист Владимир Балыбердин. Наверное, тогда мало кто мог подумать, что он покорит высочайшие вершины мира и проложит новый путь к Эвересту.

Альпинист из Алтайского края - Владимир Балыбердин (справа).
Альпинист из Алтайского края - Владимир Балыбердин (справа).
alpfederation.ru
  • Владимир Балыбердин родился 1 октября 1948 года в селе Шпагино Заринского района. Но так вышло, что по документам его дата рождения — 2 июля 1949-го.
  • Спортсмен начал заниматься альпинизмом в 1969 году, и спустя восемь лет занял первое место в альпинистском двоеборье. Чуть позже ему присвоили разряды кандидата в мастера спорта по альпинизму и кандидата в мастера спорта по скалолазанию.
Альпинист из Алтайского края - Владимир Балыбердин.
Альпинист из Алтайского края - Владимир Балыбердин.
https://ru.wikipedia.org/Jaan Künnap
  • В 1980 году Балыбердин стал инструктором по альпинизму. На следующий год он выиграл первенство СССР на горе пик Коммунизма в высотно-техническом классе.
  • В альпинистском сообществе имел прозвище «Бэл».
  • На Эверест Владимир поднялся 4 мая 1982 года, в связке с Эдуардом Мысловским. Это была первая советская экспедиция на высочайшую вершину мира, причем по нехоженому маршруту — юго-западной стене. За это восхождение Балыбердина наградили орденом Ленина.

«Выше только небо, во все стороны пути идут только вниз…», — эту фразу Владимир Балыбердин произнес после первого подъема на Эверест.

  • После знаменитого восхождения Владимир Сергеевич осуществил траверс четырех вершин восьмитысячника Канченджанга, а в 1991 году повторно поднялся на Эверест. Потом покорил восьмитысячник Чогори. Так он стал первым в стране альпинистом, покорившим три высочайших вершины мира.

  • Альпинист уже готовился осуществить свою мечту — устроить массовое восхождение на Эверест, но в ночь на 22 июля 1994 года его «Волга» попала под колеса большого финского трейлера, который выехал на красный свет в Санкт-Петербурге. Балыбердину было всего 36 лет.
  • Владимир Балыбердин — единственный из кандидатов в мастера спорта СССР, которому, присвоили звания заслуженного мастера спорта и мастера спорта СССР международного класса сразу, минуя звание мастера спорта.
Памятник алтайскому альпинисту - Владимиру Балдыбердину.
Памятник алтайскому альпинисту - Владимиру Балдыбердину.
www.alpklubspb.ru
  • В 2015 году барнаульские альпинисты Дмитрий Гребенников и Павел Баданов взошли на вершину в районе ущелья Елангаш в Горном Алтае и назвали ее «Пик Балыбердина».

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