«Бэл» на трех вершинах. Как парень из алтайского села стал первым советским альпинистом, покорившим Эверест

- Владимир Балыбердин родился 1 октября 1948 года в селе Шпагино Заринского района. Но так вышло, что по документам его дата рождения — 2 июля 1949-го.
- Спортсмен начал заниматься альпинизмом в 1969 году, и спустя восемь лет занял первое место в альпинистском двоеборье. Чуть позже ему присвоили разряды кандидата в мастера спорта по альпинизму и кандидата в мастера спорта по скалолазанию.
Альпинист из Алтайского края - Владимир Балыбердин.
https://ru.wikipedia.org/Jaan Künnap
- В 1980 году Балыбердин стал инструктором по альпинизму. На следующий год он выиграл первенство СССР на горе пик Коммунизма в высотно-техническом классе.
- В альпинистском сообществе имел прозвище «Бэл».
- На Эверест Владимир поднялся 4 мая 1982 года, в связке с Эдуардом Мысловским. Это была первая советская экспедиция на высочайшую вершину мира, причем по нехоженому маршруту — юго-западной стене. За это восхождение Балыбердина наградили орденом Ленина.
«Выше только небо, во все стороны пути идут только вниз…», — эту фразу Владимир Балыбердин произнес после первого подъема на Эверест.
- После знаменитого восхождения Владимир Сергеевич осуществил траверс четырех вершин восьмитысячника Канченджанга, а в 1991 году повторно поднялся на Эверест. Потом покорил восьмитысячник Чогори. Так он стал первым в стране альпинистом, покорившим три высочайших вершины мира.
- Альпинист уже готовился осуществить свою мечту — устроить массовое восхождение на Эверест, но в ночь на 22 июля 1994 года его «Волга» попала под колеса большого финского трейлера, который выехал на красный свет в Санкт-Петербурге. Балыбердину было всего 36 лет.
- Владимир Балыбердин — единственный из кандидатов в мастера спорта СССР, которому, присвоили звания заслуженного мастера спорта и мастера спорта СССР международного класса сразу, минуя звание мастера спорта.
Памятник алтайскому альпинисту - Владимиру Балдыбердину.
www.alpklubspb.ru
- В 2015 году барнаульские альпинисты Дмитрий Гребенников и Павел Баданов взошли на вершину в районе ущелья Елангаш в Горном Алтае и назвали ее «Пик Балыбердина».
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