Охота на архаров и автограф на память. Как потомок Акинфия Демидова князь Елим Сан-Донато приезжал на Алтай

Однажды на Алтай приехал потомок именитого рода Демидовых — Елим Демидов Сан-Донато. Здесь он охотился на архаров, а его жена собирала гербарий. Кроме того, Сан-Донато посетил Краеведческий музей в Барнауле и оставил там свой автограф.