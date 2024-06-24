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Охота на архаров и автограф на память. Как потомок Акинфия Демидова князь Елим Сан-Донато приезжал на Алтай

Однажды на Алтай приехал потомок именитого рода Демидовых — Елим Демидов Сан-Донато. Здесь он охотился на архаров, а его жена собирала гербарий. Кроме того, Сан-Донато посетил Краеведческий музей в Барнауле и оставил там свой автограф.

Участники и организаторы турнира 1909 г. в С.-Петербурге. Сидят слева направо: Видмар, Бернштейн, Э. Ласкер, Берн, Шлехтер, Рубинштейн, Мизес, Сальве, Спейер; стоят посредине: Фон Фрейман, Дурас, Левин, С. Зноско-Боровский, Сосницкий, Е. П. Демидов (кн. Сан-Донато), Сабуров мл., Чудовский, Перлис, Тартаковер, Тейхман; стоят наверху: Коэн, Форгач, Е. Зноско-Боровский, Шпильман.
Участники и организаторы турнира 1909 г. в С.-Петербурге. Сидят слева направо: Видмар, Бернштейн, Э. Ласкер, Берн, Шлехтер, Рубинштейн, Мизес, Сальве, Спейер; стоят посредине: Фон Фрейман, Дурас, Левин, С. Зноско-Боровский, Сосницкий, Е. П. Демидов (кн. Сан-Донато), Сабуров мл., Чудовский, Перлис, Тартаковер, Тейхман; стоят наверху: Коэн, Форгач, Е. Зноско-Боровский, Шпильман.
ru.wikipedia.org
  • В журнале «Природа и охота» в 1897 году опубликовали статью «Из письма в редакцию о горных баранах». Ее написал Елим Демидов Сан-Донато, потомок Акинфия Демидова. Он рассказал о результатах охоты, в которой он участвовал вместе с англичанином Джоржем Литлделем на Алтае и в Монголии.
  • Путь Сан-Донато к архарам начался в Барнауле. За время своего путешествия он успел побывать в Бийске, Белокурихе, Онгудае, Кош-Агаче, Монголии. Отсюда направился к китайскому караулу Суок и до верховьев реки Кобдо.
Елим Павлович Демидов, Князь Сан-Донато.
Елим Павлович Демидов, Князь Сан-Донато.
herbarium.tsu.ru
  • Демидов выехал с Алтая с богатыми трофеями: более 50 туш аргали и около 750 килограммов их рогов. Можно сказать, что Елим стал участником сокращения популяции архаров. Сейчас численность этого вида критически мала — около 4000 голов.
  • На Алтае Елим Демидов не только охотился. В Барнауле он побывал в Краеведческом музее, чтобы изучить материалы о развитии горного дела, начатого его предками. В память об этом месте он оставил автограф в книге «Собственноручные подписи особ, почтивших посещением своим Барнаульский музей».
  • Кстати, благодаря погоне Елима за охотничьими трофеями гербарий Томского университета пополнился несколькими редчайшими образцами растений. Их собрала на Алтае жена охотника — княгиня Софья Демидова Сан-Донато.
  • Еще одним увлечением Елима Павловича были шахматы. Он прекрасно разбирался в теории и практике игры и лично продвигал ее в России. Иногда он сам участвовал в турнирах, переписывался с Рубинштейном, Яновским, Чигориным, Ласкером. В 1909 году в Петербурге проходил турнир памяти шахматиста Чигорина. Помощь в нем оказали: князь Ширвашидзе, профессор Райх, барон Ротшильд, Терещенко и Елим Демидов.
Автограф, оставленный Е. П. Демидовым Сан-Донато в книге посетителей Краеведческого музея.
Автограф, оставленный Е. П. Демидовым Сан-Донато в книге посетителей Краеведческого музея.
altlib.ru
  • Как вообще потомок Демидова стал князем? Однажды герцог Тосканский пожаловал титул Сан-Донато правнуку Акинфия Демидова — Анатолию на его свадьбу с племянницей Наполеона — принцессой Матильдой Бонапарт. Но супруги разошлись, не оставив наследников. Позже титул перешел к Елиму Демидову.

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