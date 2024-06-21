Золотые прииски, татарские бугры и надпись из живых деревьев. С чего начиналось алтайское село Тогул

- Первые упоминания о Тогульской земле относятся к 1625-1626 годам, когда на территории района проживали татары. Само название Тогул трактуется как «аул на горе» или «гора цветов», а также от кетского «тонг» и «уль» — река с солоноватой водой. Исследователи склоняются к последнему варианту.
- В ревизских списках Тогул упоминается в 1770 году. В то время строили тракт Барнаул-Кузнецк, проходивший через Тогул. Каждые 30 верст правление горного округа селило крестьян.
Улица Береговая, село Тогул.
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- В начале 1770-х на территории Тогульского района оказалось три деревни Тогульских. В переписях 1795 года они упоминаются как Старотогульская, Среднетогульская (будущий Тогул) и Верхтогульская.
- Село Тогул начиналось с улицы Береговой. Первые избы и дома появились на Береговой в районе старого подвесного моста. И да — Береговая не только самая старая улица села, но и самая протяженная. На ней есть даже трехзначные номера домов — последний 126. Одно время южный конец улицы Береговая назывался Зыряновским — там селились зыряне.
- В 1801 году Тогулу присвоили статус русского села. Спустя 123 года здесь образовали одноименный район.
- Первую церковь в селе построили по проекту архитектора Молчанова. Храм имел три придела. В сторожке жил звонарь, который мог воспроизвести любую мелодию. К церкви относились приходы многих деревень, а прихожан было 8 тысяч душ. Сейчас это здание разрушено.
Геоглиф «Октябрю 50 лет» в селе Тогул.
altlib.ru
- С высоты птичьего полета в окрестностях Тогула можно увидеть геоглиф «Октябрю 50 лет». Это надпись из живых деревьев, высаженных в 1967 году. К сожалению, в наши дни надпись теряет свои очертания.
- У села Тогул сохранились остатки татарских жилищ-землянок 17 века — «Бугры», а также Уксунайский золотой прииск начала 20 века.
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