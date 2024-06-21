Золотые прииски, татарские бугры и надпись из живых деревьев. С чего начиналось алтайское село Тогул

В 15 веке на Тогульской земле жили татары, а рядом протекала река с солоноватой водой. С развитием дорог и заводов Тогул стали заселять рабочие и крестьяне. А позже в селе появилась красивая церковь, необычная надпись, высаженная деревьями, и открылся золотой прииск.