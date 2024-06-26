9625 ударов розгами. Как горнозаводских рабочих на Алтае штрафовали за прогулы, пьянство и шум

- В конце 19 века горнозаводских рабочих Алтайского округа наказывали за непослушание, прогулы и побеги. Чаще всего били розгами и палками. Например, рабочий Бельсинского прииска Александр Южаков в 32 года был в бегах 10 раз, получил за это 9625 ударов розгами и палками и ссылку на Нерчинскую каторгу.
- Историк Василий Семевский писал, что горнозаводские рабочие обязывались хорошо вести себя, не грубить, самовольно не отлучаться. Взамен пpиисковое управление обходилось с ними «человеколюбиво и без притеснений». В противном случае наказывали штрафами, арестами и ударами.
- С отменой крепостного права многие мастеровые кабинетских золотых приисков Алтайского горного округа покидали их после обязательного срока службы.
- В 1862 году на пяти приисках Алтайского горного округа оставалось 1962 мастеровых. С каждым годом их становилось меньше. Горный Совет считал, что вольных рабочих можно привлечь выдачей задатков от 20 до 40 рублей при заключении годовых контрактов.
- Вопрос с задатками вольных людей стоял остро. Срок контракта длился год, а выдача денег постепенно снижалась. Управляющие казенными золотыми промыслами в доносах о прибытии наемников сообщали, что между их трудоустройством и явкой на работу проходит три-четыре месяца. За это время они успевали «пропить выданные деньги и всю одежду с себя».
- За каждый пропущенный день работники платили по рублю, позже — по 60 копеек, если не предоставляли свидетельств о болезни. Хворых работников управление лечило за свой счет без вычета за содержание в больнице и лекарства в течение трех недель.
Из росписи крестьян Бийской волости, не выполнивших в разные годы заводские работы, с отметкой об их отправке для отработки «душевых уроков». 25 мая 1822 г.
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- Если рабочий болел месяц, то ничего не получал за него. Так, прохворавший 29 дней получал плату за 21 день, а проболевший 31 день — ноль. За прогулы под предлогом болезни штрафовали по 20 копеек в день. Тех, кто не работал по праздникам или сверхурочно — тоже.
- Начальство прибегало и к незаконным мерам, чтобы обеспечить Алтайские заводы рабочей силой. В 1864 году Барнаульская контора принимала крестьян и заключала их в арестантские роты, чтобы они точно приходили на работу. А горное правление разрешило конторам вернуться к крепостным порядкам, прибавив, что в ротах надо содержать «развратных крестьян».
На Каракачинском прииске. Начало 20 века.
ГААК
- За что еще штрафовали рабочих? Например, за несоблюдение чистоты, нарушение тишины, непослушание, приход на работу пьяным, за игры на деньги.
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