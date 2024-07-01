Восстание сел и дискотека для всех. С чего начиналось алтайское Верх-Озерное

- В 1774 году на берегу Оби, в пяти километрах от нынешнего села Верх-Озерное, начали селиться выходцы из Орловской, Пензенской и Пермской губерний. Первым поселился Степан Завьялов с сыновьями. Кстати, Завьяловы живут там и сейчас.
- Село разрослось до 15 домов. Сначала его назвали в честь первопоселенца «Завьялово». Но ежегодно из-за весенних паводков село заливало водой. И жители переселились на другой берег озера — так появилось Верх-Озерное.
Озеро Завьялово в селе Верх-Озерное Алтайского края.
akunb.altlib.ru
- Постепенно сюда прибывали новые поселенцы: село росло, а для строительства домов требовался лес, который принадлежал Кабинету. Крестьяне самовольно рубили древесину и получали штрафы. Нескольких даже арестовали.
- В ответ на притеснения крестьяне Верх-Озерного организовали вооруженное сопротивление. Его поддержали жители ближайших сел. Восстанием в Завьялово руководил Тимофей Балуев. Наводить порядок отправили войска из Бийского и Кузнецкого уездов.
- Во время подавления восстания убили и ранили несколько крестьян, в том числе Балуева. Войска тоже понесли потери: погиб один солдат, четверых – ранили. После начались аресты. Многих посадили в тюрьму на три месяца. Многих участников восстания оштрафовали.
- Памятным событием для жителей села стало появление первой сенокосилки в начале 20-го века.
- До 1917 года в селе была церковно-приходская школа с одним учителем. Спустя 15 лет построили школу-четырехлетку. В 1932 году сельскую церковь перестроили в местный клуб, и по вечерам туда ходили на дискотеки не только взрослые, но и дети.
Окрестности села Верх-Озерное в Алтайском крае. Озеро Завьялово.
akunb.altlib.ru
- В 1926 году в Верх-Озерном проживали 1644 человека, которые объединялись в 333 крестьянских хозяйства. Позже здесь создали три колхоза: «Заветы Ленина», «Трудовик» и «Красная Звезда». В 1962 году в селе создали животноводческий совхоз «Быстроистокский».
Стадион в селе Верх-Озерное в Алтайском крае.
altaipredlagai.ru
- В годы Великой Отечественной войны погибли 130 человек из Верх-Озерного. В память о них в центре села воздвигли памятник.
- В послевоенные годы в селе построили клуб, школу, детсад, дом быта, столовую, профилакторий, два магазина. Сегодня молодежь уезжает из села. Тем не менее, местный стадион, например, преображается.
- На мосту через озеро по утрам можно встретить рыбаков с неплохим уловом. А дети в жаркие дни прыгают с моста в воду.
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