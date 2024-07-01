Восстание сел и дискотека для всех. С чего начиналось алтайское Верх-Озерное

После отмены крепостного права люди разъезжались на самовольное поселение. Именно так Степан Завьялов стал первым жителем маленького алтайского села, позже получившего имя Верх-Озерное. Спустя годы люди незаконно рубили здесь избы, восставали против власти и жили в крепком соседстве с ближними селами.