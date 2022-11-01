«Нападения не было». Помощник Карпова опроверг версию избиения шахматиста

Помощник Анатолия Карпова Альберт Степанян опроверг информацию о нападении на шахматиста, сообщает ТАСС .

Экс-чемпиона по шахматам Анатолия Карпова госпитализировали 29 октября с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом левой бедренной кости.

Председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев в своем Telegram-канале озвучил версию, что на гроссмейстера напали неизвестные.

Он также сообщил, что Карпов находится в реанимации и введен в искусственную кому.

Однако помощник шахматиста опроверг эту информацию: