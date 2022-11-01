«Нападения не было». Помощник Карпова опроверг версию избиения шахматиста

Экс-чемпиона по шахматам Анатолия Карпова госпитализировали 29 октября с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом левой бедренной кости.
Председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев в своем Telegram-канале озвучил версию, что на гроссмейстера напали неизвестные.
Он также сообщил, что Карпов находится в реанимации и введен в искусственную кому.
Однако помощник шахматиста опроверг эту информацию:
«Никакого нападения не было. Все нормально с Анатолием Евгеньевичем, никаких травм нет», — передал он ТАСС.