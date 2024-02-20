Не удерживать российских спортсменов в стране призвала тренер Тарасова

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила — у России нет ресурсов, чтобы насильно удерживать тех спортсменов, которые желают выступать под флагом другой страны, пишет Metaratings .

По мнению тренера, кто захочет, тот и поменяет спортивное гражданство, указывает Газета.Ru. Если нет мотивации выступать в родной стране, пусть выступают в другой, считает Тарасова.

Ранее в Госдуме предложили обязать выплачивать компенсацию сменивших гражданство спортсменов.

Если спортсмен сменил гражданство, то он должен компенсировать убытки, которые российская организация затратила на его подготовку.

Спортсменов могут и освободить от выплаты, если он или его представители самостоятельно оплачивали подготовку.

Порядок расчета и размера выплаты разрабатывает общероссийская спортивная федерация.

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