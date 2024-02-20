Не удерживать российских спортсменов в стране призвала тренер Тарасова

По мнению тренера, кто захочет, тот и поменяет спортивное гражданство, указывает Газета.Ru. Если нет мотивации выступать в родной стране, пусть выступают в другой, считает Тарасова.
Ранее в Госдуме предложили обязать выплачивать компенсацию сменивших гражданство спортсменов.
Если спортсмен сменил гражданство, то он должен компенсировать убытки, которые российская организация затратила на его подготовку.
Спортсменов могут и освободить от выплаты, если он или его представители самостоятельно оплачивали подготовку.
Порядок расчета и размера выплаты разрабатывает общероссийская спортивная федерация.
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