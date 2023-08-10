Норвежский "динамовец" испугался атаки дронов на Москву-сити и уехал из России

Норвежский футболист Матиас Норманн, выступающий за московское "Динамо", покинул Россию после атак беспилотников по Москве.

Норманн направил в футбольные клубы "Ростов" и "Динамо" уведомления о расторжении договора в связи с тем, что в здание "Москва-Сити" врезались дроны. И уехал из страны, указывает LIFE.

Вместе с ФК "Ростов", которому принадлежат права на 27-летнего игрока, "Динамо" готовится к арбитражу. Команды намерены отстаивать свои интересы.

Дроны дважды атаковали небоскребы "Москва-Сити" - в ночь на 30 июля и на 1 августа.

В первом случае пострадал охранник, а также документы Минэкономразвития. Второй удар пришелся в то же место.

Также накануне два беспилотника сбили на подлете к Москве.