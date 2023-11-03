От 50 и старше. Как в Алтайском крае появилась новая хоккейная традиция

В минувшие выходные в селе Бочкари Целинного района стартовал новый сезон Ночной хоккейной лиги. В ближайшие полгода любители этого вида спорта сойдутся в серьезных баталиях. В нынешнем году выяснять, кто сильнее, впервые будут хоккеисты старше 50 лет. Новый дивизион вопреки ожиданиям только добавил турниру азарта и зрелищности.

Как развивается НХЛ

Созданная в 2011 году по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина, Ночная хоккейная лига каждый год набирает обороты и сегодня насчитывает уже более 1200 команд со всей России. В Алтайском крае Лига существует с момента ее основания, с 2011 года. В 2016 году, когда у руля НХЛ встал Валерий Кайгородов, в дивизионе 40+ было всего три команды. Теперь на все возраста их больше 20.

В сезоне 2023-2024 годов в дивизионах «Любитель 40+», «Лига Мечты», «Лига Надежды» будут сражаться 17 команд. Теперь к ним примкнули хоккеисты постарше.

Мы попросили рассказать о новом сезоне игр представителя лиги в Алтайском крае Валерия Кайгородова.

Валерий Кайгородов. Фото предоставлено компанией «Бочкари».

— Валерий Анатольевич, расскажите, в чем особенность нового дивизиона?

— Без преувеличения можно сказать, что хоккей имеет огромную популярность среди любых возрастов. Но любительское хоккейное движение «50+» в России сейчас на подъеме. В некоторых регионах бывает так, что команд младшей возрастной категории нет, зато есть свой дивизион НХЛ, в котором играю те, кому за «полтинник».

В Алтайском крае в этот дивизион сразу заявились пять коллективов — два из Рубцовска («Торпедо» и «Союз»), «Андреич» из Бийска, барнаульский «Маяк» и команда «Бочкари», представляющая Целинный район.

Сначала желающих было больше, но из-за логистических и финансовых вопросов от участия в НХЛ многие пока воздерживаются. Хотя не исключено, что на будущий год дивизион «50+» может еще пополниться.

Новый сезон Ночной хоккейной лиги. Фото предоставлено компанией «Бочкари». Новый сезон Ночной хоккейной лиги. Фото предоставлено компанией «Бочкари». Новый сезон Ночной хоккейной лиги. Фото предоставлено компанией «Бочкари». Новый сезон Ночной хоккейной лиги. Фото предоставлено компанией «Бочкари». Новый сезон Ночной хоккейной лиги. Фото предоставлено компанией «Бочкари». Новый сезон Ночной хоккейной лиги. Фото предоставлено компанией «Бочкари». Новый сезон Ночной хоккейной лиги. Фото предоставлено компанией «Бочкари». Новый сезон Ночной хоккейной лиги. Фото предоставлено компанией «Бочкари». Новый сезон Ночной хоккейной лиги. Фото предоставлено компанией «Бочкари». Новый сезон Ночной хоккейной лиги. Фото предоставлено компанией «Бочкари». Новый сезон Ночной хоккейной лиги. Фото предоставлено компанией «Бочкари». Новый сезон Ночной хоккейной лиги. Фото предоставлено компанией «Бочкари». Новый сезон Ночной хоккейной лиги. Фото предоставлено компанией «Бочкари». Новый сезон Ночной хоккейной лиги. Фото предоставлено компанией «Бочкари». Новый сезон Ночной хоккейной лиги. Фото предоставлено компанией «Бочкари». Новый сезон Ночной хоккейной лиги. Фото предоставлено компанией «Бочкари». Новый сезон Ночной хоккейной лиги. Фото предоставлено компанией «Бочкари». Новый сезон Ночной хоккейной лиги. Фото предоставлено компанией «Бочкари». Новый сезон Ночной хоккейной лиги. Фото предоставлено компанией «Бочкари». Новый сезон Ночной хоккейной лиги. Фото предоставлено компанией «Бочкари». Новый сезон Ночной хоккейной лиги. Фото предоставлено компанией «Бочкари».

— Что нового в этом сезоне Ночной хоккейной лиги? Как в этом году будет проходить турнир?

В этом году старт НХЛ прошел в Бочкарях. Мы были рады принять у себя команды и показать классный хоккей. На открытие сезона к нам, в Бочкари, приехали олимпийский чемпион Владимир Мышкин и иcполняющий обязанности министра спорта края Максим Рябцев.

Игры самого возрастного дивизиона поделены по географическму принципу.

Сначала рубцовские команды между собой выяснят, кто сильнее. То же самое предстоит сделать командам из Барнаула и Целинного района. Затем лучшие из лучших встретятся в региональном финале.

Свои матчи последние три коллектива проведут в селе Бочкари, где созданы отличные условия для спорта. Надо сказать, что именно компания «Бочкари» приложила много усилий, чтобы новый возрастной дивизион появился в Ночной хоккейной лиге на Алтае.

— Валерий Анатольевич, есть ли среди команд нового дивизиона фаворит?

— Возрастные хоккеисты и раньше играли в НХЛ, но выступать на равных с соперниками на 10-15 лет младше им все же сложно.

Новый дивизион собрал команды по силам. Видимо, поэтому первые игры выдались на заглядение — упорные, азартные и зрелищные. С минимальным преимуществом двух своих соперников удалось обыграть команде «Бочкари». Однако называть их фаворитами пока рано — все может измениться.

Финальные баталии Ночной хоккейной лиги Алтайского края пройдут тоже в селе Бочкари с 12 по 17 марта будущего года. Большой общероссийский фестиваль НХЛ в Сочи, куда отправятся наши победители, состоится традиционно в мае.