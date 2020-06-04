«Под контролем»: Виктор Томенко рассказал о лишнем весе в период самоизоляции

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко высказался по злободневному для многих вопросу набора лишнего веса в период самоизоляции на фоне коронавируса.

Говоря о своем самочувствии и данной проблеме, глава региона в ходе онлайн пресс-конференции, которая прошла накануне, отметил: «Вес под контролем, не волнуйтесь».

Также Виктор Томенко спросили о том, есть ли вероятность, что в ближайшее время в крае откроют спортивные залы.

«Моя оценка такая, что вероятности нет, надежда есть. Что это означает? Мы еще даже не сделали шаг, чтобы разрешить занятия на открытом воздухе в небольших группах под контролем тренера. Поэтому очень сложно принять такое решение», — сказал губернатор.

Онлайн-конференция Виктора Томенко состоялась накануне. В ходе нее глава региона высказался о ситуации с распространением коронавируса в Алтайском крае, возможном снятии ограничений, бюджетных потерях от пандемии, слухах о переходе на новую работу и многом другом.