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Спорт

«Возню не мы начали. Пора и руки жать»: алтайский министр объяснил удаление поста с ответом Канделаки

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, который накануне высказался в Instagram о скандале вокруг трансляции Кубка мира по гребле, удалил свой пост.

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев
Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев
Дмитрий Лямзин

Он объяснил «Банкфаксу», что таким образом власти края делают первый шаг к примирению.

«Возню не мы начали, но шаг примирения мы сделали, удалив пост. Все. Нужно делать общее дело — развивать спорт, в одной стране все же живем. Ну, пофыркали друг на друга, пора и руки жать. Все просто, как во дворе», — прокомментировал министр.

Перфильев вышел с продюсером телеканала «Матч» Тиной Канделаки на связь, но получил только подтверждение того, что она приняла информацию. На этом коммуникация закончилась.

По данным источников, приехавшие в Барнаул сотрудники «Матч ТВ» по распоряжению руководства не работают и вынуждены присутствовать на соревнованиях как частные лица.

Скандал начался с того, что Тина Канделаки написала письмо к губернатору Алтайского края Виктору Томенко, где раскритиковала и Перфильева, и всю краевую власть за якобы нечестный конкурс по определению компании для трансляции соревнований.

Это право выиграла тюменская организация «Регион Телеком». Ее руководитель также в письменном виде грациозно ответил Канделаки на претензии.

Вслед за этим изложить позицию решил и Перфильев. В итоге Кубок мира еще не начался, а скандал уже был.

Жалобу «Матч ТВ» в ФАС на итоги конкурса признали необоснованной.

Тем не менее, Тина Канделаки в своем письме намекает, что Перфильев телеканалу что-то обещал. Вероятно, оргразборки в правительстве края состоятся уже после того, как завершится Кубок мира.

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