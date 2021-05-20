«Возню не мы начали. Пора и руки жать»: алтайский министр объяснил удаление поста с ответом Канделаки

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, который накануне высказался в Instagram о скандале вокруг трансляции Кубка мира по гребле, удалил свой пост.

Он объяснил «Банкфаксу», что таким образом власти края делают первый шаг к примирению.

«Возню не мы начали, но шаг примирения мы сделали, удалив пост. Все. Нужно делать общее дело — развивать спорт, в одной стране все же живем. Ну, пофыркали друг на друга, пора и руки жать. Все просто, как во дворе», — прокомментировал министр.

Перфильев вышел с продюсером телеканала «Матч» Тиной Канделаки на связь, но получил только подтверждение того, что она приняла информацию. На этом коммуникация закончилась.

По данным источников, приехавшие в Барнаул сотрудники «Матч ТВ» по распоряжению руководства не работают и вынуждены присутствовать на соревнованиях как частные лица.

Скандал начался с того, что Тина Канделаки написала письмо к губернатору Алтайского края Виктору Томенко, где раскритиковала и Перфильева, и всю краевую власть за якобы нечестный конкурс по определению компании для трансляции соревнований.

Это право выиграла тюменская организация «Регион Телеком». Ее руководитель также в письменном виде грациозно ответил Канделаки на претензии.

Вслед за этим изложить позицию решил и Перфильев. В итоге Кубок мира еще не начался, а скандал уже был.

Жалобу «Матч ТВ» в ФАС на итоги конкурса признали необоснованной.

Тем не менее, Тина Канделаки в своем письме намекает, что Перфильев телеканалу что-то обещал. Вероятно, оргразборки в правительстве края состоятся уже после того, как завершится Кубок мира.