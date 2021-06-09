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Спорт

Правила игры рукой изменили в футболе

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) признал плечо частью тела, которой можно забить гол, сообщается в Twitter организации.

Мяч. Стадион. Футбол
Мяч. Стадион. Футбол
СС0

Таким образом, IFAB изменил правила, внеся поправки в пункт 12, определяющий порядок игры рукой.

В связи с этим изменения внесли и в правило 11, которое регламенитурет фиксацию положения вне игры, пишет bfm.ru.

Теперь при оценке офсайда необходимо учитывать плечо игрока нападающей команды.

Между тем стартует Евро-2020. Свой первый матч сборная России проведет 12 июня против сборной Бельгии в Санкт-Петербурге. Здесь же пройдут другие ранее запланированные матчи: Финляндия — Россия (16 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), а также четвертьфинал турнира (2 июля).

В составе национальной российской сборной два барнаульца — вратарь казанского «Рубина» Юрий Дюпин и нападающий московского «Спартака» Александр Соболев.

Евро-2020 был перенесен на этот год из-за пандемии. Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года.

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