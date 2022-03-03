«Проиграл не только российский спорт»: алтайская паралимпийская чемпионка прокомментировала отстранение России от Игр

Международный паралимпийский комитет (МПК) накануне допустил российских спортсменов до соревнований на играх в Пекине, но 3 марта поменял решение . Паралимпийская чемпионка, председатель комитета АКЗС по спорту, культуре и молодежной политике Татьяна Ильюченко прокомментировала такой исход событий.

Президент МПК Эндрю Парсонс заявил, что национальные комитеты выступили против участия России в соревнованиях.

«Удивлена ли я этому решению? Скорей всего, нет. Вчерашнее решение о допуске команды мы восприняли как чудо. Когда все международные организации отказывают нашим спортсменам в участии, все международные старты отменены в нашей стране, мы думали, что именно паралимпийцы будут связующим звеном с миром. Что мир не утерял своего разума. Оказывается, это не так. Спорт вне политики — расхожее мнение — далеко не актуально», — считает Ильюченко. Ее слова приводит пресс-служба АКЗС.

Депутат добавила, что противостояние в спортивном мире началось практически после Игр 2014 года. Однако российская команда, начиная с 2006 года, не проигрывала ни одну зимнюю Паралимпиаду.

«Я считаю, что проиграл не только российский спорт. В полной мере проиграло все международное паралимпийское движение», — заключила спортсменка.

Добавим, что в Паралимпиаде не смогут принять участие также атлеты из Белоруссии.