3 марта
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Спорт

«Проиграл не только российский спорт»: алтайская паралимпийская чемпионка прокомментировала отстранение России от Игр

Международный паралимпийский комитет (МПК) накануне допустил российских спортсменов до соревнований на играх в Пекине, но 3 марта поменял решение. Паралимпийская чемпионка, председатель комитета АКЗС по спорту, культуре и молодежной политике Татьяна Ильюченко прокомментировала такой исход событий.

Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Татьяна Ильюченко.
Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Татьяна Ильюченко.
Анна Зайкова

Президент МПК Эндрю Парсонс заявил, что национальные комитеты выступили против участия России в соревнованиях.

«Удивлена ли я этому решению? Скорей всего, нет. Вчерашнее решение о допуске команды мы восприняли как чудо. Когда все международные организации отказывают нашим спортсменам в участии, все международные старты отменены в нашей стране, мы думали, что именно паралимпийцы будут связующим звеном с миром. Что мир не утерял своего разума. Оказывается, это не так. Спорт вне политики — расхожее мнение — далеко не актуально», — считает Ильюченко. Ее слова приводит пресс-служба АКЗС.

Депутат добавила, что противостояние в спортивном мире началось практически после Игр 2014 года. Однако российская команда, начиная с 2006 года, не проигрывала ни одну зимнюю Паралимпиаду.

«Я считаю, что проиграл не только российский спорт. В полной мере проиграло все международное паралимпийское движение», — заключила спортсменка.

Добавим, что в Паралимпиаде не смогут принять участие также атлеты из Белоруссии.

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