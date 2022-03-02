Российских и белорусских биатлонистов отстранили от международных соревнований

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу организации.

В заявлении IBU отмечается — не позднее ближайшего заседания исполкома, проведение которого запланировано на 17 марта, будет обсуждаться возможное лишение национальных федераций России и Беларуси членства в организации.

Ранее Международный союз биатлонистов запретил российским и белорусским спортсменам использовать национальную символику на международных стартах и разрешил выступать только в качестве нейтральных участников.

После этого сборная России по биатлону снялась с оставшихся этапов сезона-2021/2022 Кубка мира и Кубка IBU.

Ранее бывший российский биатлонист рассказал о том, как стал членом сборной Южной Кореи.