2 марта -6°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Спорт

Российских и белорусских биатлонистов отстранили от международных соревнований

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу организации.

Биатлон.
Биатлон.
Олег Богданов

В заявлении IBU отмечается — не позднее ближайшего заседания исполкома, проведение которого запланировано на 17 марта, будет обсуждаться возможное лишение национальных федераций России и Беларуси членства в организации.

Ранее Международный союз биатлонистов запретил российским и белорусским спортсменам использовать национальную символику на международных стартах и разрешил выступать только в качестве нейтральных участников.

После этого сборная России по биатлону снялась с оставшихся этапов сезона-2021/2022 Кубка мира и Кубка IBU.

Ранее бывший российский биатлонист рассказал о том, как стал членом сборной Южной Кореи.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость