«Мы все болели за Романа»: Томенко вручил орден алтайскому спортсмену, «переплывшему» Паралимпиаду в Токио

В правительстве Алтайского края в среду, 15 сентября, состоялась торжественная церемония награждения спортсменов, триумфально выступивших на Паралимпиаде в Токио.

Напомним, алтайские паралимпийцы завоевали 7 медалей, из них 3 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые. Российская команда стала четвертой по числу золотых медалей и третьей по медальному зачету.

Стоит отметить, что все три золотые медали взял пловец Роман Жданов, причем поставив три мировых рекорда.

«Мы следили за вами, болели за вас. Мы очень рады, что наша сборная так успешно выступила. И конечно же, мы все болели за Романа Жданова, нашего спортсмена и знаменосца российской команды, который по праву получил возможность представлять всю нашу страну. Призовые места, вхождение в число лучших по своим дисциплинам — это очень высокие результаты. Все мы получили прекрасные эмоции. Еще раз поздравляю алтайский спорт, наших тренеров и спортсменов», — подчеркнул Томенко.

Губернатор вручил Жданову орден «За заслуги перед Алтайским краем» II степени. Почетные грамоты правительства Алтайского края получили три спортсмена.

«Серебряный призер на дистанции 100 метров брассом Егор Ефросинин, бронзовый призер в беге на дистанции 5000 метров Александр Костин и Юрий Клопцов, спортсмен-ведущий Костина», — рассказали в правительстве.

Медали «За заслуги перед обществом» получили Сергей Мануйлов (тренер Егора Шарова, Александра Костина, Юрия Клопцова) и Елена Соколова (тренер Егора Ефросинина, Романа Жданова, Артура Кубасова и Юрия Лучкина).

После церемонии Томенко пообещал, что сейчас, когда идет формирование бюджета на 2022 год и плановый период, учтут новые задачи по развитию спортивной инфраструктуры.