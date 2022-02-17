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Спорт

Российская фигуристка опять сломала руку

Российская фигуристка Алена Косторная заявила, что она снова сломала руку.

Коньки, каток.
Коньки, каток.
CC0

«Я приступила к тренировкам на льду. Да, я опять сломала руку, все бывает», — сказала Косторная в видео, которое опубликовано в ее фан-аккаунте в Instagram.

13 декабря было объявлено, что Косторная пропустит чемпионат России из-за травмы кисти руки. Таким образом, спортсменка не сможет отобраться на Олимпиаду-2022, которая состоится в начале года в китайском Пекине. Предполагается, что на восстановление фигуристке понадобится шесть-восемь недель.

Косторная завоевала золото чемпионата Европы 2020 года в Граце. Также она является победительницей финала Гран-при, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионата России, напоминает Газета.Ru.

Перед стартом сезона-2020/21 фигуристка ушла из группы Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, однако спустя год она вернулась к специалисту.

В разное время Тутберидзе покинули Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Александра Трусова и другие прославленные или подающие надежды фигуристки. Трусова сейчас вновь в команде Тутберидзе и выступает на Олимпиаде в Пекине.

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