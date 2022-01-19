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Спорт

Российскую сборную по баскетболу не пустили на соревнования в США

Матчи женской сборной России по баскетболу в квалификационном турнире к чемпионату мира 2022 года перенесены из США в Доминиканскую Республику, сообщается на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ).

Баскетбол.
Баскетбол.
russiabasket.ru

Власти США отказались пустить россиянок в страну из-за отсутствия признанного ВОЗ типа вакцинации от коронавирусной инфекции.

Сборная России должна была сыграть в Вашингтоне с командами США, Бельгии и Пуэрто-Рико. В РФБ заявили, что Международная федерация баскетбола (FIBA), а также российская делегация пытались вести переговоры с властями США, однако их попытки оказались безуспешны.

Таким образом, сборная России 13 февраля сыграет с бельгийками, а 14 февраля — с командой Пуэрто-Рико в Доминиканской Республике. Встреча между командами России и США не состоится, пишет Lenta.ru.

Американки квалифицировались на чемпионат мира в статусе действующих олимпийских чемпионок.

ЧМ по баскетболу пройдет в Сиднее (Австралия) с 22 сентября по 1 октября.

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