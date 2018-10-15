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Сборная России вновь победила в Лиге наций. Каковы дальнейшие расклады?

14 октября сборная России по футболу со счетом 2:0 на домашнем стадионе в Сочи обыграла команду из Турции, упрочив лидирующие позиции в своей группе Лиги Наций.

Футбол.
Футбол.
СС0

Сейчас в копилке наших футболистов семь очков, за ними следуют турки с тремя очками, замыкают группу шведы, у них одно очко.

Сборной России для победы в группе достаточно сыграть вничью в заключительной игре со Швецией. Впрочем, есть вариант, при котором россияне финишируют первыми, не выходя на поле. Это произойдет в том случае, если шведы не сумеют обыграть Турцию в гостях, сообщает сайт телеканала «МатчТВ».

Напомним, что первое место в группе лиги В выводит команду в лигу А, в которой выступают сильнейшие европейские сборные. Кроме того, первое место дает право участия в стыковых матчах за попадание в финальную часть Евро-2020, если сборная не сумеет туда пробиться напрямую через отборочный турнир.

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