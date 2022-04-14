Шубенков рассказал об оставшихся у него зарубежных спонсорах

Два крупных спонсора не стали продлевать рекламные контракты с барнаульским легкоатлетом Сергеем Шубенковым. Об этом спортсмен рассказал у себя в Telegram .

Еще в декабре 2021 года от контрактов отказались Red Bull и Центр спортивной подготовки Краснодарского края.

«Замена последним нашлась относительно быстро — в национальном сезоне 2022 я буду выступать за Московскую область и (по-прежнему) Алтайский край. Двойной зачет в процессе отмены года с 2004-го, так что пока так», — написал Шубенков.

«Не бросил» атлета Nike. Спортсмен пока не знает, как будет на фоне санкций выглядеть работа с этой компанией, но в начале года «все выглядело вполне оптимистично».

Ранее Nike заявила, что не может гарантировать доставку покупателям в России и приостановила продажи на сайте. Однако магазины Nike, входящие в компанию Inventive Retail Group, продолжают работу, писал bfm.ru.