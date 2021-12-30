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Спорт

«Спорт — это мощный социальный лифт»: глава алтайской Федерации гребли на байдарках и каноэ подвел итоги года

Председатель Федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края Юрий Шамков заявил, что массовый спорт можно рассматривать как некую социальную точку роста для молодежи региона, пишет «Алтайский спорт».

Юрий Шамков.
Юрий Шамков.
Дмитрий Лямзин.

Собрание общественной организации прошло 25 декабря в здании СШОР имени Константина Костенко на барнаульском гребном канале.

Шамков напомнил об историческом событии, прошедшем в уходящем году — II этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ и олимпийской квалификации.

Сейчас, подчеркнул он, в завершающей стадии находится согласование проведения в августе 2022 года на барнаульском гребном канале Кубка чемпионов.

В 2022 году продолжат развивать инфраструктуру территории гребного канала.

Правительством региона принято решение о выделении средств для проведения работ по оборудованию песчаного пляжа в той части канала, которая не используется для тренировки спортсменов. Мы надеемся, что в результате эта территория преобразится и получит статус городского пляжа, на котором в перспективе появится не только инфраструктура для купания, но и спортивные площадки, зона питания, места для проведения массовых мероприятий. У этой территории прекрасный потенциал для оборудования рекреационно-оздоровительного комплекса, создающего возможность для активного отдыха горожан. Для доставки отдыхающих необходимо открыть автобусный маршрут, а в перспективе — рассмотреть вариант оборудования остановочного пункта на железной дороге", — рассказал Шамков.

Этап Кубка мира по гребле в Барнауле.
Этап Кубка мира по гребле в Барнауле.
Дмитрий Лямзин

Подводя итоги уходящего года в части спортивных достижений, Шамков отметил, что воспитанники СШОР все увереннее заявляют о себе не только на всероссийских, но и на международных соревнованиях.

Так, представитель алтайской школы гребли может войти в состав национальной сборной уже через три года, к следующим играм в Париже.

Шамков подчеркнул, что сегодня в Алтайском крае действует уникальная система подготовки юных гребцов. Созданы три спортивных класса, в которых занимаются более 50 детей в возрасте от 12 до 14 лет из 18 районов края.

«Мы стараемся выявлять и отбирать талантливых, перспективных ребят в различных районах края и создавать условия для их спортивного роста. Я считаю, что и массовый спорт, и спорт высоких достижений можно рассматривать как некую социальную точку роста для молодежи Алтайского края. Занятия спортом — это не только формирование характера, воспитание воли, хорошая физическая форма. Спорт — это еще и мощный социальный лифт, который создает возможности для самореализации и достижения вершин в выбранном виде спорта и в жизни молодых спортсменов в целом», — уверен глава алтайской Федерации гребли на байдарках и каноэ.

Ранее сообщили, что Барнаул может стать мировым центром соревнований по гребле.

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