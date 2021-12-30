Председатель Федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края Юрий Шамков заявил, что массовый спорт можно рассматривать как некую социальную точку роста для молодежи региона, пишет « Алтайский спорт ».

Собрание общественной организации прошло 25 декабря в здании СШОР имени Константина Костенко на барнаульском гребном канале.

Шамков напомнил об историческом событии, прошедшем в уходящем году — II этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ и олимпийской квалификации.

Сейчас, подчеркнул он, в завершающей стадии находится согласование проведения в августе 2022 года на барнаульском гребном канале Кубка чемпионов.

В 2022 году продолжат развивать инфраструктуру территории гребного канала.

Правительством региона принято решение о выделении средств для проведения работ по оборудованию песчаного пляжа в той части канала, которая не используется для тренировки спортсменов. Мы надеемся, что в результате эта территория преобразится и получит статус городского пляжа, на котором в перспективе появится не только инфраструктура для купания, но и спортивные площадки, зона питания, места для проведения массовых мероприятий. У этой территории прекрасный потенциал для оборудования рекреационно-оздоровительного комплекса, создающего возможность для активного отдыха горожан. Для доставки отдыхающих необходимо открыть автобусный маршрут, а в перспективе — рассмотреть вариант оборудования остановочного пункта на железной дороге", — рассказал Шамков.

Этап Кубка мира по гребле в Барнауле. Дмитрий Лямзин

Подводя итоги уходящего года в части спортивных достижений, Шамков отметил, что воспитанники СШОР все увереннее заявляют о себе не только на всероссийских, но и на международных соревнованиях.

Так, представитель алтайской школы гребли может войти в состав национальной сборной уже через три года, к следующим играм в Париже.

Шамков подчеркнул, что сегодня в Алтайском крае действует уникальная система подготовки юных гребцов. Созданы три спортивных класса, в которых занимаются более 50 детей в возрасте от 12 до 14 лет из 18 районов края.

«Мы стараемся выявлять и отбирать талантливых, перспективных ребят в различных районах края и создавать условия для их спортивного роста. Я считаю, что и массовый спорт, и спорт высоких достижений можно рассматривать как некую социальную точку роста для молодежи Алтайского края. Занятия спортом — это не только формирование характера, воспитание воли, хорошая физическая форма. Спорт — это еще и мощный социальный лифт, который создает возможности для самореализации и достижения вершин в выбранном виде спорта и в жизни молодых спортсменов в целом», — уверен глава алтайской Федерации гребли на байдарках и каноэ.

Ранее сообщили, что Барнаул может стать мировым центром соревнований по гребле.