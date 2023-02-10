Свет в начале тоннеля. Как в алтайской глубинке создали необычную лыжную трассу среди боярышника

В конце прошлого года в Залесово из Новосибирска привезли немецкий ратрак — в Алтайском крае таких всего четыре, два из которых — в Барнауле. Его для обслуживания новой лыжной трассы купил местный предприниматель. Теперь в селе есть освещенная дистанция, техника, молодой тренер и серьезные планы на будущее, например, набрать полную группу занимающихся детей, а в перспективе вернуть себе былые спортивные успехи.

Об угасании и возрождении

Глава администрации Залесовского района Александр Пластеев встречает нас прямо в коридоре и сразу извиняется: «Не обращайте внимания, у нас тут ремонт».

Пластеев из когорты молодых и активных руководителей, таких, на самом деле немного — он сам ведет соцсети, не боясь критики, перенимает опыт у соседей, идет на эксперименты. Залесовский район первым в крае ликвидировал сельсоветы, став полноценным округом, а еще провозгласил себя территорией, открытой для инвесторов.

На наш вопрос: «А что у вас со спортом?», Пластеев обводит взглядом небольшой кабинет и говорит: «Знаете, раньше тут было много-много кубков. Мы их теперь передали в музей и, честно сказать, подзабыли, что когда-то у нас были серьезные успехи».

Александр Пластеев. Дмитрий Лямзин

В последний раз район громко заявлял о себе в 2001 году, когда принимал краевую Олимпиаду. Тогда Залесово оказалось на третьем общекомандном месте, а вплоть до 2016 года регулярно попадало в десятку сильнейших по зимним видам спорта.

Затем настал период угасания. В феврале 2023 года на Олимпиаду сельских спортсменов в Ключи от района поехали всего два спортсмена. «Понимаем, что не густо», — признает Пластеев.

С игровыми видами еще сложнее — полноценного спорткомплекса для баскетбола или волейбола нет даже в райцентре. В тесном помещении местного училища сильно не развернешься.

Определенные надежды тут возлагают на хоккей — недавно в райцентре установили вторую «коробку», еще одна есть в селе Черемушкино. Есть и меценат, поддерживающий любительскую хоккейную команду, но на этом пока все.

Сейчас в Залесовском округе сильны только гиревики — имеются свои чемпионы России и даже мира. Главный идеолог гиревого спорта Иван Щекотов, в прошлом сам спортсмен, объехал половину земного шара, знаком даже с Арнольдом Шварценеггером. Он и сейчас продолжает работать и воспитывать молодежь. Получается.

О нехватке людей и денег

С лыжами все сложнее — за годы забытья тренеры, ковавшие победы прошлого, отошли от дел. Кто-то ушел на пенсию, кто-то уехал.

Лыжня в Залесово. Дмитрий Лямзин

Как и для других сельских территорий, отток населения из района — серьезная проблема. За десять лет тут недосчитались 4 тыс. человек. Отдаленный район в поисках лучшей жизни покидает трудоспособное население вместе с детьми. Так и «сиротеют» спортивные секции.

Александр Пластеев не так давно был в одном из местных сел и спросил у жителей: «Кто хочет, чтобы здесь стало хорошо?». Руки подняли все. После вопроса: «Хотите ли вы, чтобы ваши дети здесь остались?» — единицы рук.

«Вот и получается, молодой парень будет жить в городе, снимать комнату, есть квашеную капусту, с высшим образованием работать продавцом, но никогда не поедет тренером в Залесово», — рассказал Пластеев.

Глава округа полагает, что все могло быть иначе. Еще в 1990-х здесь начали строить железнодорожную ветку, подвели коммуникации, в райцентре даже появился свой вокзал.

Александр Карлин посетил школу № 1 в Залесово Александр Соколов

Но грянул дефолт, деньги в стране резко закончились, проект благополучно похоронили. Сами рельсы за пару лет разобрали по частям. А между тем, именно железная дорога могла дать району более высокие зарплаты и недостающую инфраструктуру, считает Пластеев.

Сейчас ее стараются подтянуть с помощью программы местных инициатив — в 2022 году заявки по разным проектам подали все 22 села, получили одобрение все до одного.

О новой трассе

Вместе с Александром Пластеевым выходим из здания администрации и едем по селу. Пара минут — и мы в районе, который именуют «Боярышником», по названию растущего здесь кустарника.

Лыжня в Залесово. Дмитрий Лямзин Лыжня в Залесово. Дмитрий Лямзин Лыжня в Залесово. Дмитрий Лямзин

Сто метров пешком — и вот она, свежая лыжня. Александр Пластеев смеется и показывает на березу, на которой висит дощечка с одежными крючками. «Раздевалка для спортсменов у нас пока только такая», — признается глава.

В 2022 году с участия в государственной программе в райцентре началось новое рождение лыжных гонок. Помочь вызвался местный предприниматель — сам залесовский, с детства занимавшийся спортом. Когда дело дошло до денег, он взял на себя часть недостающего финансирования.

К его доле 1,3 млн добавили из краевого бюджета, на эту сумму решили делать освещение. Лыжная трасса пока небольшая — 3 км. Изначально планировалось, что провести свет смогут на всей ее длине, но не хватило денег.

Лыжня в Залесово. Дмитрий Лямзин

Сейчас освещен только километр, для этого установили 50 опор и светодиодные лампы. Такой роскоши нет даже на барнаульской Трассе здоровья.

Рельеф у залесовской лыжни разнообразный — есть плоский круг на 500 метров для тренировки новичков, есть участки с горками для более опытных. В перспективе, если понадобится, удлинить трассу можно до 10 км.

Укатывают ее вот уже несколько месяцев ратраком Pisten Bully 100, доставленным в Залесово из Новосибирска, — подарок, о котором лыжные базы в Барнауле могут только мечтать.

Лыжня в Залесово. Дмитрий Лямзин

О возвращении тренера

В прошлом году в Залесово появился и молодой тренер. Михаил Захарченко — парень местный. В детстве увлекался легкой атлетикой и лыжами, потом уехал в краевую столицу учиться, там и остался, стал работать на заводе.

Вернуться в родное село вроде был не против, но всегда возникало препятствие — зарплата. Учитывая, что педагогического стажа у парня нет, детским тренером он от силы получал бы 18−20 тыс. рублей, что, понятно, недостаточно. После того, как пообещали доплату, Михаил, не раздумывая, собрал чемоданы.

История его возвращения могла быть по-настоящему счастливой. В Залесово парень взялся за работу, набрал группу ребят, но тут как гром среди ясного неба — онкология. Лыжню пришлось поменять на больничную койку, спортивные тренировки — на длительную и изнурительную химиотерапию.

Лыжня в Залесово. Дмитрий Лямзин

В конце января Михаил к превеликой радости узнал, что болезнь отступила. Впереди его ждет еще одна операция и период восстановления. Но даже на больничном занятия в «Боярке» он не оставил, а на Олимпиаду сельских спортсменов в Ключи отправился в качестве тренера.

О планах на будущее

В своем кабинете Александр Пластеев показывает большую карту — с одной стороны территорию поджимает Кемеровская область, с другой — Новосибирская. Маслянинский район и Залесово — побратимы. Соседи бывают друг у друга регулярно, перенимают успешный опыт. «Недавно ездили смотрели их спортивную инфраструктуру. У них там ночная хоккейная лига есть — до двух часов ночи играют, а мы мечтаем о ночной лыжной», — признается глава района.

Александр Пластеев. Дмитрий Лямзин

В 2023 году в Залесово хотят сделать большое дело — разработать проект полноценной базы с протяженной лыжной дистанцией, комфортными раздевалками, прокатом и буфетом. И главное — лыжероллерной трассой, чтобы заниматься и летом. Таких в Алтайском крае по пальцам одной руки пересчитать можно.

Если документация появится на свет, то с ней район планирует заявляться на бюджетное финансирование. Требующаяся сумма по современным меркам не такая большая — 15−20 млн рублей. Первые и самые важные шаги район уже сделал.