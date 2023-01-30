30 января
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Спорт

Как барнаульцы прятались от ветра за деревьями Трассы здоровья. Фоторепортаж altapress.ru

Пока одни горожане следили за ледовыми гонками на пронизывающем ветре Гребного канала, другие тоже проводили время на свежем воздухе, но в более приятных условиях. Как барнаульцы катались с горок и протаптывали лыжню в эти выходные, покажем в фоторепортаже Алисы Краюшкиной.

Барнаульцы на Трассе здоровья.
Барнаульцы на Трассе здоровья.
Алиса Краюшкина.

«Вжик-вжик-вжик» — по всей Трассе здоровья раздавались звуки трущихся друг о друга болоневых штанин.

Любители лыж и прогулок по лесу хорошенько утеплились. До весны осталось совсем немного, поэтому трасса не в эти выходные не пустовала: барнаульцы используют любую возможность, чтобы еще раз прокатиться по снегу и полюбоваться зимними пейзажами.

О том, как было весело кататься с горок прямо в центре Барнаула, altapress.ru рассказывал здесь.

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