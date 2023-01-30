Как барнаульцы прятались от ветра за деревьями Трассы здоровья. Фоторепортаж altapress.ru

«Вжик-вжик-вжик» — по всей Трассе здоровья раздавались звуки трущихся друг о друга болоневых штанин.
Любители лыж и прогулок по лесу хорошенько утеплились. До весны осталось совсем немного, поэтому трасса не в эти выходные не пустовала: барнаульцы используют любую возможность, чтобы еще раз прокатиться по снегу и полюбоваться зимними пейзажами.
О том, как было весело кататься с горок прямо в центре Барнаула, altapress.ru рассказывал здесь.
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