Тренер назвала способ похудеть не отходя от дивана

Упражнения, которые можно выполнять прямо на диване и при этом худеть, назвала старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина. Об этом сообщает Lenta.ru.

Отмечается, что заниматься спортом можно даже во время просмотра фильма.

Во-первых, можно сесть на диван (или стул), выпрямить спину и упереть прямые руки в сиденье. Затем следует вытянуть вперед одну ногу, напрягая по всей длине, и тянуть носок к себе и от себя.

Во время этого упражнения напрягаются все мышцы ноги, а если делать одновременно двумя ногами, то подключается пресс.

Также на диване можно укреплять мышцы рук. Для этого упражнения нужно сесть на диван и поставить стопы на пол. Затем вытянуть и отвести руки в стороны и начать вращать руками.

Если отжиматься от дивана, то можно прокачать мышцы всего тела. Главное, чтобы диван не двигался, и спина была ровной.

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