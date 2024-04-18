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Здоровье

Фитнес-тренер рассказала о самых опасных упражнениях в спортивном зале

Фитнес-тренер Акулина Бахтурина рассказала о самых опасных упражнениях в спортивном зале. Об этом пишет «Известия».

Фитнес. Спорт.
Фитнес. Спорт.
CC0

Во-первых, самые опасные упражнения, которые провоцируют на гипермобильность. Например, может быть опасным упражнение "лягушка" когда под стопы подкладывают различные блоки.

Также опасны могут быть упражнения, направленные на суставы рук, если рука уходит за спину слишком сильно.

Обычно люди получают травмы во время тренировок со штангой. Если делать классическую становую тягу, то легко сорвать поясницу. Всегда нужно подбирать оптимальный вес и делать упражнение в правильной технике.

Также часто люди считают, что разминка и заминка не нужны. Однако их выполнение позволяет избежать травм и болевых ощущений.

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