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Спорт

Тулуп для президента. Почему в Барнауле возникло противостояние вокруг ледовых арен и при чем тут Путин

В конце прошлого года представители академии фигурного катания Алтайского края сделали громкое заявление. Они утверждают: в Барнауле полностью монополизирован крытый лед, а собственник арен буквально выживает их с объектов. У противоположной стороны иное мнение: фигуристов никто не выгоняет, напротив, им предоставляется льготное время, а стоимость аренды льда не поднималась уже несколько лет. Что до Путина, к которому взывают обратившиеся, то его руководство арен готово принять в любое время и предоставить все расклады.

Как открывали дворец спорта "Титов-Арена"
Как открывали дворец спорта "Титов-Арена"
Дмитрий Лямзин

На чем настаивают фигуристы

Видеообращение к Владимиру Путину появилось в Сети в конце декабря. В нем группа людей во главе с директором академии фигурного катания Алтая Людмилой Ульяновой стоит напротив барнаульской «Титов-Арены» и говорит о своей нелегкой судьбе.

Версия фигуристов такова: их выживают.

«Наша академия и воспитанники проделали огромную работу: пригласили спортсменов и тренеров из Москвы и Санкт-Петербурга, буквально за год с небольшим работы была выиграна золотая медаль, пять серебряных, бронзовых, получено множество призов. Но, несмотря на наши старания, буквально сейчас сложилась ситуация: нас, можно сказать, выживают со льда, не пускают заниматься в удобное для детей время и по той стоимости, которую могут осилить родители», — говорят представители академии.

Обращение от Академии фигурного катания Алтайского края.
Обращение от Академии фигурного катания Алтайского края.
Скриншот видео

В качестве одного из решений они предлагают административным ресурсом снизить стоимость аренды льда.

«И уж если мы стали заложниками того, что в Барнауле с численностью жителей 650 тыс. человек нет муниципальной ледовой арены, то в данном случае можно поступить так же, как с РЖД, и установить монополисту некие тарифы, которые были бы доступны для нас, обычных жителей», — подытоживают обратившиеся.

О чем говорит другая сторона

Академию фигурного катания основали в августе 2019 года. Тогда же она начала активно набирать детей от 4 до 15 лет в спортивные группы, а также новичков, проводить тренировки.

&quot;Карандин-Арена&quot; в Барнауле
«Карандин-Арена» в Барнауле
Анна Зайкова

«Алтайский спорт» писал, что новая школа подписала соглашение о совместной работе с руководством ХК «Динамо», и в частности с владельцем «Карандин-Арены» Михаилом Дроздовым. Все было спокойно, правда до поры до времени.

Весной 2020 года конфронтация с академией вышла на уровень министерства спорта. Главная претензия — цена аренды льда.

В стенах ведомства стороны обсудили ситуацию и пошли на компромиссы. В «Карандин-Арене» и Дворце спорта, например, фигуристам предложили льготный вариант: прокат льда с утра и до обеда по цене почти в два раза ниже, чем в прайм-тайм.

Соответствующее письмо было направлено в федерацию.

Открытое первенство Алтайского края по фигурному катанию, 21 декабря 2014 года.
Открытое первенство Алтайского края по фигурному катанию, 21 декабря 2014 года.
Олег Богданов

Затем грянула пандемия, ледовые арены, как и другие спортивные объекты в Алтайском крае, закрылись и оказались без средств к существованию.

Тема проката льда вновь поднялась лишь в августе. По словам гендиректора «Титов-Арены» Евгения Якунина, тогда уже академию прежний льготный вариант не устраивал.

Руководитель объекта утверждает: школа фигурного катания затребовала время на тех же условиях, но только вечером, когда во дворце нет даже свободной минутки.

Соответственно, последовал отказ.

Дворец спорта &quot;Титов-Арена&quot;
Дворец спорта «Титов-Арена»
Анна Зайкова

С «Карандин-Ареной» у академии вообще отношения не сложились. Максим Ничаев, руководивший объектом на протяжении длительного времени, рассказывает, что фигуристы на протяжении долгого времени нерегулярно вели расчеты за лед, а затем и вовсе перестали платить по счетам.

Сейчас повисшим оказался долг в размере 61 тыс. рублей, утверждает руководство арены. На Жасминной академия больше не занимается.

Что происходит в фигурном катании

Так уж сложилось, что все фигурное катание в Барнауле частное. Муниципальное отделение этого вида спорта, базировавшееся в школе Алексея Черепанова, несколько лет назад прикрыли. Видимо, из-за нехватки финансирования.

Открытое первенство Алтайского края по фигурному катанию, 21 декабря 2014 года.
Открытое первенство Алтайского края по фигурному катанию, 21 декабря 2014 года.
Олег Богданов

Теперь, чтобы поставить детей на коньки, родителям приходится все оплачивать из своего кармана.

Частных школ в краевой столице три. Самая долгоиграющая — «Сибирский лед», возглавляемая Аллой Медниковой. В 2016 году в только что открывшейся «Карандин-Арене» с нуля начали создавать школу фигурного катания «Динамо», в которой на сегодняшний день занимаются более 100 детей разных возрастов.

Динамовское руководство не скрывает, что для тренеров и воспитанников своей школы есть льготы. Например, востребованная услуга подкатки — индивидуальных занятий в свободное от аренды льда время — у них дешевле.

&quot;Карандин-Арена&quot; в Барнауле
«Карандин-Арена» в Барнауле
Анна Зайкова

Выпадающие доходы компенсирует сам Михаил Дроздов, по мере возможностей поддерживающий динамовское движение в крае.

Максим Ничаев рассказывает, что в свое время между «Динамо» и «Сибирским льдом» тоже было недопонимание, но со временем обе школы заняли свои ниши и смогли нормально сосуществовать.

Сейчас «Сибирский лед» арендует время на общих основаниях и не просит Путина снизить цены.

Когда построят новую арену

То, что в Барнауле катастрофически не хватает крытого льда, известно уже давно. Два круглогодичных объекта действительно принадлежат одному предпринимателю, который за собственные деньги построил «Карандин-Арену» и отремонтировал Дворец спорта.

Не сделай он эти вложения, будем честны, кататься было бы вообще негде.

&quot;Карандин-Арена&quot; в Барнауле
«Карандин-Арена» в Барнауле
Анна Зайкова

Дефицит льда связан еще и с вопросом законодательства. Так уж заведено по СанПиНу, что детские тренировки должны заканчиваться до 20.00. А значит, в ограниченное время ледовые арены должны принять все секции. В «Карандине», например, сейчас базируются две школы хоккея и две фигурного катания.

В более позднее время лед расписан между любителями, которых, к слову, в период пандемии стало меньше.

Есть вариант, что через пару лет вопрос со льдом все-таки будет решен. К 2024 году в Барнауле планируют открыть Дворец спорта на проспекте Сибирском, 52, который должен стать домом как для юных хоккеистов, так и фигуристов.

Как открывали дворец спорта &quot;Титов-Арена&quot;
Как открывали дворец спорта «Титов-Арена»
Дмитрий Лямзин

Но до этого момента всем им надо как-то уживаться.

Что со стоимостью льда

Парадоксально, но в своем обращении к президенту академия как-то упустила важный момент. Дело в том, что стоимость льда, о завышенности которой говорят фигуристы, снижалась.

Еще три-четыре года назад, когда Дворец спорта был в руках крайсовпрофа, аренда часа льда в нем стоила 12,5 тыс. рублей. Сейчас — 11 тыс. Не секрет, что тарифы на электроэнергию, тепло и воду за это время существенно выросли.

Как открывали дворец спорта &quot;Титов-Арена&quot;
Как открывали дворец спорта «Титов-Арена»
Дмитрий Лямзин

Исполнительный директор «Карандин-Арены» Алексей Чемоданов объясняет: весной нынешнего года, вероятно, поднимутся цены и на газ. Допсоглашения по этому поводу еще не поступили, но в «Газпроме» ненавязчиво дают понять, что повышения не избежать.

В этой связи руководство арены не исключает, что стоимость аренды льда тоже придется увеличивать примерно на 10−15%. И в складывающейся ситуации мера эта скорее вынужденная.

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