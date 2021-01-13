Тулуп для президента. Почему в Барнауле возникло противостояние вокруг ледовых арен и при чем тут Путин

В конце прошлого года представители академии фигурного катания Алтайского края сделали громкое заявление. Они утверждают: в Барнауле полностью монополизирован крытый лед, а собственник арен буквально выживает их с объектов. У противоположной стороны иное мнение: фигуристов никто не выгоняет, напротив, им предоставляется льготное время, а стоимость аренды льда не поднималась уже несколько лет. Что до Путина, к которому взывают обратившиеся, то его руководство арен готово принять в любое время и предоставить все расклады.

На чем настаивают фигуристы

Видеообращение к Владимиру Путину появилось в Сети в конце декабря. В нем группа людей во главе с директором академии фигурного катания Алтая Людмилой Ульяновой стоит напротив барнаульской «Титов-Арены» и говорит о своей нелегкой судьбе.

Версия фигуристов такова: их выживают.

«Наша академия и воспитанники проделали огромную работу: пригласили спортсменов и тренеров из Москвы и Санкт-Петербурга, буквально за год с небольшим работы была выиграна золотая медаль, пять серебряных, бронзовых, получено множество призов. Но, несмотря на наши старания, буквально сейчас сложилась ситуация: нас, можно сказать, выживают со льда, не пускают заниматься в удобное для детей время и по той стоимости, которую могут осилить родители», — говорят представители академии.

Обращение от Академии фигурного катания Алтайского края. Скриншот видео

В качестве одного из решений они предлагают административным ресурсом снизить стоимость аренды льда.

«И уж если мы стали заложниками того, что в Барнауле с численностью жителей 650 тыс. человек нет муниципальной ледовой арены, то в данном случае можно поступить так же, как с РЖД, и установить монополисту некие тарифы, которые были бы доступны для нас, обычных жителей», — подытоживают обратившиеся.

О чем говорит другая сторона

Академию фигурного катания основали в августе 2019 года. Тогда же она начала активно набирать детей от 4 до 15 лет в спортивные группы, а также новичков, проводить тренировки.

«Карандин-Арена» в Барнауле Анна Зайкова

«Алтайский спорт» писал, что новая школа подписала соглашение о совместной работе с руководством ХК «Динамо», и в частности с владельцем «Карандин-Арены» Михаилом Дроздовым. Все было спокойно, правда до поры до времени.

Весной 2020 года конфронтация с академией вышла на уровень министерства спорта. Главная претензия — цена аренды льда.

В стенах ведомства стороны обсудили ситуацию и пошли на компромиссы. В «Карандин-Арене» и Дворце спорта, например, фигуристам предложили льготный вариант: прокат льда с утра и до обеда по цене почти в два раза ниже, чем в прайм-тайм.

Соответствующее письмо было направлено в федерацию.

Открытое первенство Алтайского края по фигурному катанию , 21 декабря 2014 года. Олег Богданов

Затем грянула пандемия, ледовые арены, как и другие спортивные объекты в Алтайском крае, закрылись и оказались без средств к существованию.

Тема проката льда вновь поднялась лишь в августе. По словам гендиректора «Титов-Арены» Евгения Якунина, тогда уже академию прежний льготный вариант не устраивал.

Руководитель объекта утверждает: школа фигурного катания затребовала время на тех же условиях, но только вечером, когда во дворце нет даже свободной минутки.

Соответственно, последовал отказ.

Дворец спорта «Титов-Арена» Анна Зайкова

С «Карандин-Ареной» у академии вообще отношения не сложились. Максим Ничаев, руководивший объектом на протяжении длительного времени, рассказывает, что фигуристы на протяжении долгого времени нерегулярно вели расчеты за лед, а затем и вовсе перестали платить по счетам.

Сейчас повисшим оказался долг в размере 61 тыс. рублей, утверждает руководство арены. На Жасминной академия больше не занимается.

Что происходит в фигурном катании

Так уж сложилось, что все фигурное катание в Барнауле частное. Муниципальное отделение этого вида спорта, базировавшееся в школе Алексея Черепанова, несколько лет назад прикрыли. Видимо, из-за нехватки финансирования.

Открытое первенство Алтайского края по фигурному катанию , 21 декабря 2014 года. Олег Богданов

Теперь, чтобы поставить детей на коньки, родителям приходится все оплачивать из своего кармана.

Частных школ в краевой столице три. Самая долгоиграющая — «Сибирский лед», возглавляемая Аллой Медниковой. В 2016 году в только что открывшейся «Карандин-Арене» с нуля начали создавать школу фигурного катания «Динамо», в которой на сегодняшний день занимаются более 100 детей разных возрастов.

Динамовское руководство не скрывает, что для тренеров и воспитанников своей школы есть льготы. Например, востребованная услуга подкатки — индивидуальных занятий в свободное от аренды льда время — у них дешевле.

«Карандин-Арена» в Барнауле Анна Зайкова

Выпадающие доходы компенсирует сам Михаил Дроздов, по мере возможностей поддерживающий динамовское движение в крае.

Максим Ничаев рассказывает, что в свое время между «Динамо» и «Сибирским льдом» тоже было недопонимание, но со временем обе школы заняли свои ниши и смогли нормально сосуществовать.

Сейчас «Сибирский лед» арендует время на общих основаниях и не просит Путина снизить цены.

Когда построят новую арену

То, что в Барнауле катастрофически не хватает крытого льда, известно уже давно. Два круглогодичных объекта действительно принадлежат одному предпринимателю, который за собственные деньги построил «Карандин-Арену» и отремонтировал Дворец спорта.

Не сделай он эти вложения, будем честны, кататься было бы вообще негде.

«Карандин-Арена» в Барнауле Анна Зайкова

Дефицит льда связан еще и с вопросом законодательства. Так уж заведено по СанПиНу, что детские тренировки должны заканчиваться до 20.00. А значит, в ограниченное время ледовые арены должны принять все секции. В «Карандине», например, сейчас базируются две школы хоккея и две фигурного катания.

В более позднее время лед расписан между любителями, которых, к слову, в период пандемии стало меньше.

Есть вариант, что через пару лет вопрос со льдом все-таки будет решен. К 2024 году в Барнауле планируют открыть Дворец спорта на проспекте Сибирском, 52, который должен стать домом как для юных хоккеистов, так и фигуристов.

Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин

Но до этого момента всем им надо как-то уживаться.

Что со стоимостью льда

Парадоксально, но в своем обращении к президенту академия как-то упустила важный момент. Дело в том, что стоимость льда, о завышенности которой говорят фигуристы, снижалась.

Еще три-четыре года назад, когда Дворец спорта был в руках крайсовпрофа, аренда часа льда в нем стоила 12,5 тыс. рублей. Сейчас — 11 тыс. Не секрет, что тарифы на электроэнергию, тепло и воду за это время существенно выросли.

Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин

Исполнительный директор «Карандин-Арены» Алексей Чемоданов объясняет: весной нынешнего года, вероятно, поднимутся цены и на газ. Допсоглашения по этому поводу еще не поступили, но в «Газпроме» ненавязчиво дают понять, что повышения не избежать.

В этой связи руководство арены не исключает, что стоимость аренды льда тоже придется увеличивать примерно на 10−15%. И в складывающейся ситуации мера эта скорее вынужденная.