Просто звери. Зачем в алтайскую тайгу приезжали самые выносливые и закаленные спортсмены в мире

Что такое этап Кубка России

Триатлеты — люди настойчивые. Им, как и другим спортсменам, в этом году было нелегко — коронавирус, отмененные старты и сплошная неопределенность. Но разве это может остановить!

Финальный этап Кубка России по зимнему триатлону должен был пройти в Тягуне еще 4−6 апреля. Весной в этих местах лыжный сезон продолжается вовсю и можно кататься — такова особенность. Но COVID-19 не позволил.

Финал этапа Кубка России по зимнему триатлону в Тягуне. Ирина Пергаева

И закрытие триатлонного сезона решили перенести на ноябрь. Тут вмешалась погода — на удивление в последний месяц осени в Тягуне не оказалось достаточного количества снега, хотя обычно сугробы уже по пояс. Снова пролет.

И только с третьей попытки все получилось.

Финальный этап Кубка России — мероприятие не рядовое. Это вишенка на торте всего триатлонного сезона. В докоронавирусные времена Кубок включал в себя шесть этапов. Но в этом году один из них пришлось полностью отменить, что общей спортивной картины в итоге не испортило.

Принцип соревнований таков: за каждый этап спортсменам начисляются очки, которые затем суммируются. Первые шесть атлетов могут претендовать на звания мастеров спорта.

Почему выбрали Тягун

Триатлеты — люди любознательные, наверное, поэтому они большой компанией приехали в таежную глубинку под названием Тягун.

Соревнования такого уровня для местной базы «Берлога» в новинку. Максимум, что здесь проводилось, — сибирские гонки на мотоциклах. Тягунский лыжный марафон тоже собирает сильнейших спортсменов со всего СФО, но этап Кубка России все же статуснее.

За право его принять Тягун конкурировал с Белокурихой-2. Там уже несколько лет существует лыжная трасса «Алтайские горы». Сам субкластер позиционируется как место активного отдыха туристов и проведения культурно-массовых мероприятий.

Но с триатлоном дела не сложились.

В Тягуне же взяли на себя огромную ответственность. Сергей Приб, гендиректор «Алтайкрайэнерго» и главный вдохновитель спортивной истории в Тягуне, назвал краевую федерацию триатлона и его председателя Дениса Маховского «безбашенным партнером в крутых проектах», дав понять, что этапом Кубка России все, скорее всего, не ограничится.

Летом здесь могут пройти различные тестовые соревнования по триатлону, которые будут полезны для развития спортивной локации.

Кто боролся за золото

Триатлеты — люди известные. Если разговор заходит о российской элите в зимней разновидности данного вида спорта, можно смело говорить, что эта элита мировая.

На финал в Тягун приехало около 100 спортсменов, треть из которых как раз относится к категории best of the best. Это профессиональные спортсмены, члены сборных России и своих регионов.

Скромный парень из Красноярска Павел Андреев — восьмикратный чемпион мира. Побед на чемпионатах Европы и России у него просто немерено. Коллеги по цеху в шутку называют Андреева триатлонным Месси, столько у него титулов.

Финал этапа Кубка России по зимнему триатлону в Тягуне. Ирина Пергаева

Павел приехал в Тягун уже второй раз за два месяца. В ноябре он преодолел веломарафон, который проложен из таежной глубинки в Заринск. И вот он снова тут, на финале Кубка России.

Если продолжать футбольные параллели, то триатлетка из Татарстана Светлана Соколова — Антуан Гризманн в женском воплощении.

Побед у нее тоже немало, почти как у Андреева-Месси, вместе спортсмены уже давно представляют боеспособный коллектив, похлеще испанской «Барселоны». В марте на чемпионате Европы Светлана и Павел не оставили никому шансов в эстафетной гонке и заслуженно завоевали золото.

Финал этапа Кубка России по зимнему триатлону в Тягуне. Ирина Пергаева

В этом году впервые в элите выступали два представителя от Алтайского края — Борис Осипов и Ольга Мельникова.

Денис Маховский объясняет, что как таковых профессионалов у нас еще нет. Зимний триатлон на Алтае хоть и набирает обороты, но до высочайшего уровня пока не дорос. Поэтому решено было выставить в элиту двух сильных любителей.

Борис Осипов пришел в триатлон вообще из мини-футбола. Долгое время играл в любительской команде на чемпионатах края, но из-за постоянных травм с футболом пришлось завязать. Увлекся лыжами, бегом, а потом с головой окунулся в триатлон. Пять лет усердных тренировок — и вот элита.

Финал этапа Кубка России по зимнему триатлону в Тягуне. Ирина Пергаева

Как проходили соревнования

Триатлеты — люди выносливые. На финальном этапе Кубка России элите предстояло преодолеть 7 км бегом, 12 км — на велосипеде и 10 км — на лыжах.

У любителей было попроще: 3 км — бегом, 4 — на велосипеде и 4 — на лыжах.

Учитывая, что снега в Тягуне в этом году относительно немного, трассу пришлось усиленно готовить — где-то очищать от торчащей поросли и веток, где-то снежку подкинуть.

Финал этапа Кубка России по зимнему триатлону в Тягуне. Ирина Пергаева

Первая беговая дистанция начиналась от базы «Берлога» и устремлялась вниз. Изначально предполагалось, что следующий велосипедный этап пройдет по автомобильной дороге в самой деревне. Но приехавшие в Тягун судьи решили, что его надо перенести и усложнить. И усложнить действительно получилось.

Элита, выступавшая первой, полностью разбила снежный наст, превратив его в кашу. Поэтому любителям, стартовавшим следом, нелегко было справиться с велоэтапом. Но соревнования есть соревнования, условиях для всех равны.

Как и предполагалось, золото в финале Кубка России в категории «элита» среди мужчин взял Павел Андреев, среди женщин — Светлана Соколова.

Финал этапа Кубка России по зимнему триатлону в Тягуне. Ирина Пергаева

Чемпионом Алтайского края по зимнему триатлону стал барнаулец Иван Крюков — Ironman, большой фанат лыж, руководитель и тренер школы Yolochka Ski.

Друзья и спортивные последователи за наставничество и особое отношение к делу называют его «отцом Иваном», а себя — «ивангелистами». Многие из них приехали в Тягун посоревноваться и поддержать своего «батюшку» на награждении, образовав самую голосистую и эмоциональную группу поддержки.

Финал этапа Кубка России по зимнему триатлону в Тягуне. Ирина Пергаева Финал этапа Кубка России по зимнему триатлону в Тягуне. Ирина Пергаева Финал этапа Кубка России по зимнему триатлону в Тягуне. Ирина Пергаева Финал этапа Кубка России по зимнему триатлону в Тягуне. Ирина Пергаева Финал этапа Кубка России по зимнему триатлону в Тягуне. Ирина Пергаева Финал этапа Кубка России по зимнему триатлону в Тягуне. Ирина Пергаева Финал этапа Кубка России по зимнему триатлону в Тягуне. Ирина Пергаева Финал этапа Кубка России по зимнему триатлону в Тягуне. Ирина Пергаева Финал этапа Кубка России по зимнему триатлону в Тягуне. Ирина Пергаева

Что будет дальше

Триатлеты — люди прагматичные, поэтому, завершая одни соревнования, сразу думают о будущих. Любительское триатлонное движение на Алтае явно набирает обороты: на Бирюзовой Катуни ежегодно проходят соревнования. В Барнауле эту историю через свою школу лыж и бега поддерживает Иван Крюков.

Теперь пора переходить на профессиональный уровень. Денис Маховский объясняет, что принципиальное решение об открытии отделения триатлона в спортшколе Бийска есть. Местные воспитанники уже выезжали на сибирские соревнования по кросс-дуатлону и показали неплохой результат.

Финал этапа Кубка России по зимнему триатлону в Тягуне. Ирина Пергаева

Большие надежды триатлонисты возлагают и на гребной канал. Местная инфраструктура как нельзя кстати подходит и для их летнего вида спорта. Есть вода, прекрасно подходящая для плавания, и обновленная дорожная петля, где можно организовать велосипедный и беговой этапы.

Успешных примеров соединения гребной инфраструктуры и триатлона в России и в мире предостаточно.