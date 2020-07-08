В Барнауле готовы строить спорткомплексы, против которых выступали общественники

Официально строительные работы должны начаться в январе 2021 года. Стоимость проектов определена — один ФОК обойдется в 132,8 млн рублей, другой — в 134,6 млн.
При этом львиную долю из этих средств по проекту «Спорт — норма жизни» предоставляет федеральный бюджет — 125 млн на каждый спорткомплекс.
7 июля в ходе пресс-конференции Яна Гладышева, начальник отдела ресурсного и правового обеспечения минспорта Алтайского края, пояснила, что лимиты доступны. Ведомство может приступать к торговым процедурам.
Что известно о ФОКах
Вокруг строительства двух физкультурно-оздоровительных комплексов в Барнауле в конце прошлого года разразился нешуточный скандал. Поводом стало изначальная локация для одного из них.
Предполагалось, что ФОК возведут в парке им. Ленина, предварительно вырубив часть насаждений. «Зеленая» общественность возмутилась и вышла на пикет.
В минспорте решили не усугублять конфликт и попросили мэрию подыскать другой участок. Яна Гладышева рассказала, что ФОК для борцов появится на пустыре на улице Сиреневой, неподалеку от манежа «Темп».
Комплекс для игровых видов спорта — на территории стадиона «Лабиринт». Здесь в декабре 2019 года открыли скалодром.
Запустить оба объекта планируется к началу 2023 года.