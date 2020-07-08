В Барнауле готовы строить спорткомплексы, против которых выступали общественники

Проекты двух барнаульских физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) на прошлой неделе прошли государственную экспертизу. В министерстве спорта края сообщили, что готовы к отбору подрядчика и началу строительства.

Проект ФОКа в парке им. Ленина.

Официально строительные работы должны начаться в январе 2021 года. Стоимость проектов определена — один ФОК обойдется в 132,8 млн рублей, другой — в 134,6 млн.

При этом львиную долю из этих средств по проекту «Спорт — норма жизни» предоставляет федеральный бюджет — 125 млн на каждый спорткомплекс.

7 июля в ходе пресс-конференции Яна Гладышева, начальник отдела ресурсного и правового обеспечения минспорта Алтайского края, пояснила, что лимиты доступны. Ведомство может приступать к торговым процедурам.

В Барнауле прошел митинг в защиту зеленых зон Барнаула Ирина Пергаева

Что известно о ФОКах

Вокруг строительства двух физкультурно-оздоровительных комплексов в Барнауле в конце прошлого года разразился нешуточный скандал. Поводом стало изначальная локация для одного из них.

Предполагалось, что ФОК возведут в парке им. Ленина, предварительно вырубив часть насаждений. «Зеленая» общественность возмутилась и вышла на пикет.

В минспорте решили не усугублять конфликт и попросили мэрию подыскать другой участок. Яна Гладышева рассказала, что ФОК для борцов появится на пустыре на улице Сиреневой, неподалеку от манежа «Темп».

Место под ФОК. Ярослав Махначев / barnaul.org

Комплекс для игровых видов спорта — на территории стадиона «Лабиринт». Здесь в декабре 2019 года открыли скалодром.

Запустить оба объекта планируется к началу 2023 года.