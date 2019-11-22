Красивый, современный, пустой: зачем в Барнауле на деньги олигархов построили скалодром

21 октября на барнаульском стадионе «Лабиринт» торжественно открыли новый скалодром. Возводили его на средства «Фонда поддержки олимпийцев России», спонсируют который богатейшие люди страны. Стоимость проекта составила 27 млн рублей. Зачем регион решил развивать этот вид спорта, можно ли заниматься на скалодроме зимой, и где еще могут появится аналогичные объекты, читайте в нашем разборе.

Как в Барнауле появился открытый скалодром

Решение о строительстве скалодрома было принято осенью нынешнего года во время рабочей встречи помощника президента России Игоря Левитина с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, на которой обсуждались вопросы развития спорта.

В сентябре в краевую столицу приехал Дмитрий Бычков, президент федерации скалолазания России, и выяснилось, что подходящего помещения для размещения высотного спортобъекта в Барнауле нет. Ставить его пришлось на улице.

Построили скалодром на «Лабиринте» за полтора месяца — быстрее, чем в остальных городах. Речь идет об Екатеринбурге и Воронеже, в которых подобные объекты также должны появиться, но в помещениях.

В Барнауле открыли современный скалодром Алтайский спорт , www.altaisport.ru

Проект финансировался из «Фонда поддержки олимпийцев России» — «частной лавочки», как в шутку назвал его исполнительный директор Александр Катушев. Фонд поддерживают известные российские олигархи — Роман Абрамович, Виктор Вексельберг, Олег Дерипаска, Алишер Усманов и другие.

Что представляет собой барнаульский скалодром

Его высота 16,2 метров, общая площадь лазательной поверхности — 700 кв. м. Спортивный объект включает в себя большие, широкие нависания, арку, модуль «эталонка» для тренировки сборной по скалолазанию, автоматическую страховочную систему, подсобное помещение.

По словам Дмитрия Бычкова, президента федерации скалолазания России, установкой скалодрома занималась сертифицированная компания. Объект отвечает всем современным требованиям.

В Барнауле открыли современный скалодром Алтайский спорт , www.altaisport.ru

«Здесь можно проводить кубок мира по скалолазанию, — уточнил Дмитрий Бычков. — Другое дело, что это дорого и насколько вашему городу нужно».

Кто будет заниматься на скалодроме

На стадионе «Лабиринт» скалодром появился не случайно — здесь занимаются воспитанники детско-юношеской школы № 7, где есть отделение скалолазания. Всего же, по подсчетам регионального минспорта, увлекается этим видом спорта более 400 детей.

Единственная проблема — в холодное время года, когда температура воздуха опускается ниже ноля градусов, по открытому скалодрому лазить не рекомендуется, сообщил Дмитрий Бычков.

В Барнауле открыли современный скалодром Алтайский спорт , www.altaisport.ru

Летом, когда, казалось бы, самое время им пользоваться по полной программе, воспитанники ДЮСШ расходятся на каникулы и разъезжаются. Возникает вопрос, а кому он тогда нужен?

Министр спорта края Алексей Перфильев проблемы в этом не видит, утверждая, что объект все равно будут загружать событиями.

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев Анна Зайкова

«Глупо было бы отказываться от нового спортивного объекта. Теперь мы появляемся на карте перспективного вида спорта, который уже стал олимпийским. У нас есть возможность затягивать в Барнаул соревнования», — пояснил он.

Почему на Алтае решили развивать скалолазание

Спортивное скалолазание станет олимпийским видом спорта в 2020 году на играх в Токио вместе с бейсболом, скейтбордингом, серфингом и другими малопопулярными в России дисциплинами.

В 2019 году перед «Фондом поддержки олимпийцев» была поставлена задача их поддержать, обеспечив регионы инвентарем и инфраструктурными объектами. Так в Барнауле и появился скалодром.

В перспективе еще один такой объект хотят установить в физкультурно-оздоровительном комплексе, который будет открыт в Барнауле рядом с «Лабиринтом» в 2023 году.

Другой — на «Белокурихе-2». Министр Перфильев считает: чем больше в горный кластер мы будем привлекать видов спорта, тем выше шансы со временем создать там федеральный центр подготовки.

Дмитрий Бычков отмечает: Россия входит в тройку мировых лидеров по спортивному скалолазанию. В стране насчитывается порядка 50 тыс. занимающихся. Для сравнения: в Германии только в федерацию входят порядка 1 млн спортсменов, всего же их по стране — более 2 млн. А в одном только Мюнхене — десятки различных скалодромов.

От Алтайского края в сборную России сегодня входит 16-летняя скалолазка Мария Пляскина.