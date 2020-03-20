Барнаульский фитнес-тренер честно оценил тренировку губернатора Виктора Томенко

Видео с тренировки губернатора Виктора Томенко altapress.ru попросил оценить Александра Злючего, руководителя тренажерного зала фитнес-центра «Вита-спорт». Оказалось, что гиперэкстензию глава региона выполняет хорошо.
Александр Злючий,
руководитель тренажерного зала фитнес-центра «Вита-спорт»:
Есть два варианта гиперэкстензии — ягодичная и поясничная. На данном видео он делает ягодичную, по технике исполнения достаточно хорошо. Работа идет в тазобедренном суставе, и спина при этом прямая.
По словам фитнес-тренера, к технике губернатора можно было бы придраться, если бы он при подъеме перепрогибал спину в поясничном отделе.
Как делать гиперэкстензию идеально
На просторах интернета есть миллионы видео-роликов, как делать горизонтальную гиперэкстензию. Мы нашли одного из самых популярных фитнес-блогеров мира: у физиотерапевта и силового тренера Джеффа Кавальера почти 10 млн подпискиков на YouTube.
Гиперэкстензию он делает так.
Чем еще увлекается Виктор Томенко
Алтайский губернатор не раз признавался в своей любви к баскетболу. Этим видом спорта он увлекается с детства, иногда бывает на «АлтайБаскета».
В начале прошлом году Виктор Томенко начал играть в хоккей. 9 июня в Бочкарях прошел его первый официальный матч. Ответственность была большая — игра проходила при полных трибунах, губернатор был в одной команде с прославленным Вячеславом Фетисовым.
Еще одно увлечение Виктора Томенко — это бег. Горожане периодически выкладывают фотографии с ним на барнаульской базе «Динамо», где губернатор устраивает пробежки.
Также глава региона активно катается на лыжах и даже был замечен на Трассе здоровья вместе с соучредителем компании «Мария-Ра» Александром Ракшиным.