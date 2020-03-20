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20 марта 2°C

Барнаульский фитнес-тренер честно оценил тренировку губернатора Виктора Томенко

Вечером 19 марта губернатор Алтайского края Виктор Томенко буквально взорвал Instagram своим видео из тренажерного зала, собрав сотни восторженных откликов. Профессиональный фитнес-тренер рассказал, а все ли глава региона делает на этом видео правильно.

Субботник в Изумрудном парке с участием Виктора Томенко.
Субботник в Изумрудном парке с участием Виктора Томенко.
Дмитрий Лямзин

Видео с тренировки губернатора Виктора Томенко altapress.ru попросил оценить Александра Злючего, руководителя тренажерного зала фитнес-центра «Вита-спорт». Оказалось, что гиперэкстензию глава региона выполняет хорошо.

Александр Злючий,
руководитель тренажерного зала фитнес-центра «Вита-спорт»:

Есть два варианта гиперэкстензии — ягодичная и поясничная. На данном видео он делает ягодичную, по технике исполнения достаточно хорошо. Работа идет в тазобедренном суставе, и спина при этом прямая.

По словам фитнес-тренера, к технике губернатора можно было бы придраться, если бы он при подъеме перепрогибал спину в поясничном отделе.

Как делать гиперэкстензию идеально

На просторах интернета есть миллионы видео-роликов, как делать горизонтальную гиперэкстензию. Мы нашли одного из самых популярных фитнес-блогеров мира: у физиотерапевта и силового тренера Джеффа Кавальера почти 10 млн подпискиков на YouTube.

Гиперэкстензию он делает так.

Чем еще увлекается Виктор Томенко

Алтайский губернатор не раз признавался в своей любви к баскетболу. Этим видом спорта он увлекается с детства, иногда бывает на «АлтайБаскета».

В начале прошлом году Виктор Томенко начал играть в хоккей. 9 июня в Бочкарях прошел его первый официальный матч. Ответственность была большая — игра проходила при полных трибунах, губернатор был в одной команде с прославленным Вячеславом Фетисовым.

Члены правительства Алтайского края и депутаты Госдумы сыграли в Бочкарях в хоккей
Члены правительства Алтайского края и депутаты Госдумы сыграли в Бочкарях в хоккей
Ирина Пергаева

Еще одно увлечение Виктора Томенко — это бег. Горожане периодически выкладывают фотографии с ним на барнаульской базе «Динамо», где губернатор устраивает пробежки.

Также глава региона активно катается на лыжах и даже был замечен на Трассе здоровья вместе с соучредителем компании «Мария-Ра» Александром Ракшиным.

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