В употреблении допинга признался российский легкоатлет-чемпион

Об этом рассказал метатель молота Сергей Литвинов. Спортсмен заявил, что получил выгоду от системы сокрытия допинга в России.
По его словам, он с конца апреля до конца мая 2012 года принимал препараты туринабол и оксандролон.
До этого у него фиксировали бросок на 79 метров в феврале, а с допингом он улучшил результат почти на два метра. Спортсмен рассказал, что передал информацию в Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit.
Достижение атлета
Литвинов — победитель и серебряный призер командного чемпионата Европы 2014 года в составе сборной России.
Стало известно, почему и сколько медалей не получила российская сборная за Олимпиаду 2012 года.
В результате перепроверки обнаружили 21 нарушение антидопинговых правил. Сборная страны лишилась 13 медалей, сообщает Международное агентство допинг-тестирования (ITA).
Ранее за допинг дисквалифицировали известного российского легкоатлета. А российская лыжница рассказала, почему принимала допинг.
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