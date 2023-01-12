12 января
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Спорт

В употреблении допинга признался российский легкоатлет-чемпион

Российский легкоатлет признался в употреблении допинга в 2012 году, пишет Lenta.ru.

Медицина. Здоровье. Кровь.
Медицина. Здоровье. Кровь.
СС0

Об этом рассказал метатель молота Сергей Литвинов. Спортсмен заявил, что получил выгоду от системы сокрытия допинга в России.

По его словам, он с конца апреля до конца мая 2012 года принимал препараты туринабол и оксандролон.

До этого у него фиксировали бросок на 79 метров в феврале, а с допингом он улучшил результат почти на два метра. Спортсмен рассказал, что передал информацию в Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit.

Достижение атлета

Литвинов — победитель и серебряный призер командного чемпионата Европы 2014 года в составе сборной России.

Стало известно, почему и сколько медалей не получила российская сборная за Олимпиаду 2012 года.

В результате перепроверки обнаружили 21 нарушение антидопинговых правил. Сборная страны лишилась 13 медалей, сообщает Международное агентство допинг-тестирования (ITA).

Ранее за допинг дисквалифицировали известного российского легкоатлета. А российская лыжница рассказала, почему принимала допинг.

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