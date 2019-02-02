В зале тепло. Комплекс «Эланс» ответил на упреки за холод на соревнованиях по гимнастике в Барнауле

На соревнования по художественной гимнастике заявилось около около 700 спортсменок 2007 года рождения и младше из различных регионов России, а также из Узбекистана, Казахстана, Канады.
Марина Андриенко,
резидент АКОО СЦ «Эланс»:
Мы знали, что на Алтай идут морозы, готовились к ним: постелили пол с подогревом и установили 4 тепловые пушки. Вечером 31 января оборудование было включено. Помимо этого в с/к «Эланс» работает обычное стационарное отопление.
Утром 1 февраля температура в спорткомплексе колебалась у отметки +15, а к церемонии открытия поднялась до + 22. Сегодня, 2 февраля, на верхних коврах, где разминаются участницы, было + 27 градусов, на ковре, где проходят выступления гимнасток, температура составила + 22 градуса. Каждое выступление длится полторы минуты. Стараемся дольше этого времени гимнасток на ковре не задерживать.
В комментариях к материалу, где altapress.ru рассказал об условиях проведения соревнований на по художественной гимнастике «Кубок губернатора Алтайского края», отписались родители спортсменок.
Наталья Колычева,
мама спортсменки:
Мой ребенок уже не один год занимается в «Элансе». Она не болеет. Да бывает прохладно, да бывает душно. Но она спортсменка — воля, сила и характер. Не тепличные растения наши дети. На холод не жалуются.
Между тем Алексей Перфильев, министр спорта Алтайского края, сообщил altapress.ru, что знаком с этим залом: «Там действительно летом душно, а зимой прохладно». Накануне соревнований он заявил, что оперативно подобрать другую площадку не получится.
Алексей Перфильев,
министр спорта Алтайского края:
В течение года мы планируем выйти на проведение соревнований в «Победе». Раньше нас останавливала слишком высокая плата, но сейчас мы достигли договоренности с городом в этом вопросе. Мы планируем подписать соглашение, в котором будет предусмотрена та плата, которая позволит нам проводить такие мероприятия в лучших залах нашего города.