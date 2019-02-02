В зале тепло. Комплекс «Эланс» ответил на упреки за холод на соревнованиях по гимнастике в Барнауле

С 1 по 3 февраля в барнаульском спортивном комплексе «Эланс» проходят краевые соревнования по художественной гимнастике на «Кубок губернатора Алтайского края». Родители пожаловались , что в зале слишком холодно. Однако представители спорткомплекса заявили, что в зале тепло — +22 градуса.

На соревнования по художественной гимнастике заявилось около около 700 спортсменок 2007 года рождения и младше из различных регионов России, а также из Узбекистана, Казахстана, Канады.

Марина Андриенко,

резидент АКОО СЦ «Эланс»:

Мы знали, что на Алтай идут морозы, готовились к ним: постелили пол с подогревом и установили 4 тепловые пушки. Вечером 31 января оборудование было включено. Помимо этого в с/к «Эланс» работает обычное стационарное отопление.

Утром 1 февраля температура в спорткомплексе колебалась у отметки +15, а к церемонии открытия поднялась до + 22. Сегодня, 2 февраля, на верхних коврах, где разминаются участницы, было + 27 градусов, на ковре, где проходят выступления гимнасток, температура составила + 22 градуса. Каждое выступление длится полторы минуты. Стараемся дольше этого времени гимнасток на ковре не задерживать.

Краевые соревнования по художественной гимнастике. altapress.ru

В комментариях к материалу, где altapress.ru рассказал об условиях проведения соревнований на по художественной гимнастике «Кубок губернатора Алтайского края», отписались родители спортсменок.

Наталья Колычева,

мама спортсменки:

Мой ребенок уже не один год занимается в «Элансе». Она не болеет. Да бывает прохладно, да бывает душно. Но она спортсменка — воля, сила и характер. Не тепличные растения наши дети. На холод не жалуются.

Между тем Алексей Перфильев, министр спорта Алтайского края, сообщил altapress.ru, что знаком с этим залом: «Там действительно летом душно, а зимой прохладно». Накануне соревнований он заявил, что оперативно подобрать другую площадку не получится.

Алексей Перфильев,

министр спорта Алтайского края: