В шерстяных носках и купальниках: как проходят губернаторские соревнования по художественной гимнастике в Барнауле

С 1 по 3 февраля в Барнауле в спортивном комплексе «Эланс» проходят краевые соревнования по художественной гимнастике «Кубок губернатора Алтайского края».

Накануне мама одной из юных спортсменок пожаловалась в редакцию altapress.ru на условия, в которых будут проводить соревнования.

Женщина рассказала, что дети будут вынуждены заниматься в холоде: спорткомплекс плохо отапливается, а соревнования выпадают на период лютых морозов. Дело в том, что зал спорткомплекса «Эланс» представляет собой огромный ангар под крышей-куполом. Обогревает его тепловая пушка, мощности которой явно не хватает для комфортного выступления и разогрева спортсменок.

Министр спорта Алексеей Перфильев сообщил altapress.ru, что претензии родителей обоснованы. И заявил, что организаторы прикладывают все усилия для того, чтобы обеспечить нормальные условия для детей для выступлений на Кубке.

Тем не менее, 1 февраля — несмотря на усилия организаторов — в зале стоит жуткий холод.

Совет судей в шубах и пуховиках на соревнованиях по художественной гимнастике. altapress.ru

Родителей гимнасток заранее предупредили о том, чтобы дети на соревнования захватили теплые костюмы. Спортсменки, правда, выступают, как и положено для этого вида спорта — в купальнике и чешках. А на награждения выходят в шерстяных носках и костюмах. Судейской коллегии, зрителям также зябко. О чем свидетельствуют фото.

Между тем на соревнования заявились около 700 спортсменок 2007 года рождения и младше из различных регионов России, а также из Узбекистана, Казахстана, Канады.