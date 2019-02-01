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Спорт

В шерстяных носках и купальниках: как проходят губернаторские соревнования по художественной гимнастике в Барнауле

С 1 по 3 февраля в Барнауле в спортивном комплексе «Эланс» проходят краевые соревнования по художественной гимнастике «Кубок губернатора Алтайского края».

Краевые соревнования по художественной гимнастике.
Краевые соревнования по художественной гимнастике.
altapress.ru

Накануне мама одной из юных спортсменок пожаловалась в редакцию altapress.ru на условия, в которых будут проводить соревнования.

Женщина рассказала, что дети будут вынуждены заниматься в холоде: спорткомплекс плохо отапливается, а соревнования выпадают на период лютых морозов. Дело в том, что зал спорткомплекса «Эланс» представляет собой огромный ангар под крышей-куполом. Обогревает его тепловая пушка, мощности которой явно не хватает для комфортного выступления и разогрева спортсменок.

Министр спорта Алексеей Перфильев сообщил altapress.ru, что претензии родителей обоснованы. И заявил, что организаторы прикладывают все усилия для того, чтобы обеспечить нормальные условия для детей для выступлений на Кубке.

Тем не менее, 1 февраля — несмотря на усилия организаторов — в зале стоит жуткий холод.

Совет судей в шубах и пуховиках на соревнованиях по художественной гимнастике.
Совет судей в шубах и пуховиках на соревнованиях по художественной гимнастике.
altapress.ru

Родителей гимнасток заранее предупредили о том, чтобы дети на соревнования захватили теплые костюмы. Спортсменки, правда, выступают, как и положено для этого вида спорта — в купальнике и чешках. А на награждения выходят в шерстяных носках и костюмах. Судейской коллегии, зрителям также зябко. О чем свидетельствуют фото.

Между тем на соревнования заявились около 700 спортсменок 2007 года рождения и младше из различных регионов России, а также из Узбекистана, Казахстана, Канады.

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