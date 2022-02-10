Выявлена первая положительная допинг-проба на Играх в Пекине

На зимних Олимпийских играх в Пекине зафиксирована положительная допинг-проба, сообщает Международное агентство допинг-тестирования (ITA) на своем официальном сайте.

Сдавшим положительный допинг-тест стал иранский горнолыжник Хуссейн Савех-Шемшаки, который был знаменосцем своей страны на открытии Игр.

С российской фигуристки Камилы Валиевой снято отстранение в связи с сомнительным допинг-тестом, сообщает «Чемпионат».

Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина заявила, что Валиева не отстранена от участия в Играх.

Короткая программа у женщин состоится 15 февраля. Помимо Валиевой сборную России будут представлять Александра Трусова и Анна Щербакова.

На Олимпийских играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта, пишет Газета.Ru. Соревнования завершатся 20 февраля.