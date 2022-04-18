Во время ледового шоу Плющенко фигурист получил серьезную травму и упал на зрителей

Тренер 18-летнего спортсмена Татьяна Мишина рассказала ТАСС, что у него многочисленные гематомы, но серьезных внутренних повреждений нет.
Во время ледового шоу олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Семененко в начале проката попытался сделать прыжок в четыре оборота, но неудачно приземлился и ударился головой об лед.
Спортсмен несколько раз самостоятельно попробовал встать. Когда ему это удалось, он упал на зрителей, сидящих в первом ряду, пишет bfm.ru. Фигуриста увезли со льда на носилках.
Отвечая на вопрос о том, как скоро Семененко выпишут из больницы, тренер сказала, что это будет видно по ситуации.