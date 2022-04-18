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Спорт

Во время ледового шоу Плющенко фигурист получил серьезную травму и упал на зрителей

Российскому фигуристу Евгению Семененко диагностировано сотрясение мозга.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко.
Яна Рудковская и Евгений Плющенко.
Скриншот видео 1tv.ru/shows/segodnya-vecherom

Тренер 18-летнего спортсмена Татьяна Мишина рассказала ТАСС, что у него многочисленные гематомы, но серьезных внутренних повреждений нет.

Во время ледового шоу олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Семененко в начале проката попытался сделать прыжок в четыре оборота, но неудачно приземлился и ударился головой об лед.

Спортсмен несколько раз самостоятельно попробовал встать. Когда ему это удалось, он упал на зрителей, сидящих в первом ряду, пишет bfm.ru. Фигуриста увезли со льда на носилках.

Отвечая на вопрос о том, как скоро Семененко выпишут из больницы, тренер сказала, что это будет видно по ситуации.

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