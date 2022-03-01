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Спорт

Татьяна Навка прокомментировала отстранение российских фигуристов от соревнований

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на новость о том, что российских фигуристов отстранили от соревнований, проводимых под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), пишет «Чемпионат».

Татьяна Навка на Алтае.
Татьяна Навка на Алтае.
https://www.instagram.com/tatiana_navka/

«Все мы наблюдали, что происходило на Олимпиаде. Сейчас, думаю, все обрадуются, что российских фигуристов не будет на чемпионате мира. Мне очень жалко, что всё это происходит: жалко спортсменов, детей, которые невинны во всей политике, никакого отношения к этому не имеют. Сейчас нашим спортсменам запрещают выступать на Паралимпийских играх. Это просто за гранью. Даже не верится в то, что сейчас происходит в мире», — сказала Навка.

Ранее сообщалось, что российских фигуристов отстранили от чемпионата мира. Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой из-за событий на Украине.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в конце марта во Франции.

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