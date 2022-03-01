Татьяна Навка прокомментировала отстранение российских фигуристов от соревнований

«Все мы наблюдали, что происходило на Олимпиаде. Сейчас, думаю, все обрадуются, что российских фигуристов не будет на чемпионате мира. Мне очень жалко, что всё это происходит: жалко спортсменов, детей, которые невинны во всей политике, никакого отношения к этому не имеют. Сейчас нашим спортсменам запрещают выступать на Паралимпийских играх. Это просто за гранью. Даже не верится в то, что сейчас происходит в мире», — сказала Навка.