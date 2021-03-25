Впервые после скандала появилась информация о судьбе барнаульского легкоатлета Шубенкова

Семеро легкоатлетов из России вошли в пул тестирования World Athletics — Всемирной легкоатлетической федерации. Среди них и барнаульский барьерист Сергей Шубенков, вокруг которого два месяца назад возникла сильная шумиха.

Всероссийская федерация сообщила, что в этот список вошли Мария Ласицкене, Михаил Акименко и Илья Иванюк (все — прыжок в высоту), Анжелика Сидорова (прыжок с шестом), многоборец Илья Шкуренев, Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами) и Василий Мизинов (ходьба).

Таким образом, эти спортсмены являются кандидатами на попадание на Олимпийские игры в Токио в качестве нейтральных спортсменов.

Напомним, в марте совет World Athletics возобновил процедуру выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам после приостановки в прошлом году.

Из-за этого ни один россиянин в 2020 году не выступил на международных соревнованиях. Также совет 1 марта одобрил план восстановления в правах ВФЛА.

Что случилось с Шубенковым

В конце января ряд федеральных СМИ написал о якобы претензия к Шубенкову от антидопингового агентства. Сам спортсмен эту информацию назвал ложью и клеветой, а затем пропал с радаров.

До сих пор нет официального подтверждения или опровержения этой истории.