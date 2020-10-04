Все выше и выше: как в Барнауле соревнуются скалолазы и зачем им это нужно

3 и 4 октября в Барнауле проходит первое в этом году соревнование по скалолазанию. В субботу — лазание на трудность, в воскресение — на скорость. Всего участвуют 80 человек из Барнаула, Бийска и Рубцовска, из-за пандемии приехать смогли не все. Зато те из ребят, кто займет призовые места, попадут в сборную Алтайского края. О том, как они соревнуются — в репортаже altapress.ru.

Что не убивает , делает сильнее

Отовсюду доносятся крики «давай, цепляйся — молодец!», «ты сможешь, еще немного», свист троса, звон аплодисментов — такой ансамбль звуков на стадионе «Лабиринт». А всё потому, что юные скалолазы «покоряют вершины» — это лазание на трудность: задача — за три минуты забраться на самый верх. Проходят две трассы, по результатам которых отбирают 5−6 человек в финал.

Получается не у всех, ребята срываются — их спускают. Не могут найти зацепку — приходится уступить препятствию, но не опустить рук. Трудности идут только на пользу — они, как известно, делают сильнее.

Чем сложнее , тем интереснее

Так считает Вероника Кулешова. Сегодня она стала победителем в своей возрастной категории — будущему барнаульскому профессионалу 13 лет.

Вероника Кулешова,

победитель Первенства АК по скалолазанию:

Трасса сложная, но мне понравилось, хоть я её и не прошла.

Вероника не смогла найти нужную зацепку — говорит, не хватило внимательности, к тому же, из нижнего положения сложно определиться с нужным выступом. Спортсменка скромничает — «я больше по боулдерингу специализируюсь, в „трудности“ у меня средние результаты», — говорит она.

Стоит оговориться, что к каждому из видов лазания (трудность, скорость, боулдеринг) готовятся по-своему: задействованы разные группы мышц. Поэтому любой скалолаз, как правило, способен показать хороший результат только в одном из видов лазания.

Скалолазание. Ирина Пергаева

И тем не менее, Вероника оказалась лучшей, как в первом этапе, так и в финале — выходит, что и в крае. Она существенно опередила своих конкуренток и отстояла честь столицы региона. Теперь Вероника в сборной Алтайского края и будет выступать на Чемпионате России.

Вероника сказала, что скалодром ей понравился именно тем, что он очень высокий и поэтому трудный — а она очень любит преодолевать трудности. Спортсмены прежде не проходили эти трассы — это первое соревнование на скалодроме.

Скалодром приводит новых спортсменов

К слову, скалодром построили чуть менее года назад — в ноябре 2019. Возвели его за три месяца, при финансовой помощи Фонда поддержки олимпийцев России. Высота сооружения достигает 16,2 метров, а площадь лазательной поверхности составляет 700 кв.м.

При этом барнаульский скалодром — с настоящей олимпийской трассой, в СФО она есть только в Иркутске и Красноярске.

Для нашего города такое сооружение — рекламный баннер, считает Мария Киреева, президент федерации скалолазания Алтайского края. «Стало больше взрослых, стало больше людей привлекать — видят скалодром, подходят, спрашивают, ребятишек записывают», — рассказывает Мария.

В городе, конечно, имеются и другие сооружения для лазания, но они поменьше и находятся в помещении, на них и тренируются дети: в «Баламуте», СК «Первом», а также в манеже АлтГТУ.

Состязания нужны как воздух

Скалодром возведен уже почти год, но только сейчас удалось раскрыть его соревновательный потенциал.

«Сегодня очень важный день для наших юных скалолазов», — резюмирует Киреева — Пандемия не позволяла проводить соревнования, но наконец-то это случилось, они очень нам нужны, мы без них никак".