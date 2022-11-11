За миллионную аферу осудили президента федерации хоккея алтайского города

Президент рубцовской федерации хоккея с шайбой «Форвард» Андрей Худяев, получил четыре года лишения свободы, сообщает «Банкфакс».

С июня 2019 по май 2021, в качестве председателя потребительского кооператива Худяев присвоил деньги 45 инвесторов, в основном пенсионеров. Общая сумма составила более 18 млн рублей.

Как заявил мужчина, в планах у него было инвестировать средства «через иное установленное лицо», которое распорядилось деньгами «по своему усмотрению».

Гражданские иски подали 13 человек, некоторых пострадавших на общую сумму 14 млн рублей суд удовлетворил.

С осужденного в основном просили взыскать инвестиционные деньги, не полученный доход и судебные расходы. В них фигурируют суммы от 100 тыс. до 1,2 млн рублей.

Судом в настоящее время вынесены решения по семи искам. Основная часть требований удовлетворена полностью и частично — в части судебных расходов.

Худяев принес извинения потерпевшим. Приговор пока не вступил в законную силу.