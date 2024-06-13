Закалка тела и духа. Где в Барнауле готовят будущих звезд смешанных единоборств

Есть стержень, есть характер
О спортивном клубе «Лидер» его руководитель Арутюн Сагателян рассказывает с улыбкой. Со школы он увлекается смешанным единоборством, участвовал в соревнованиях по армейскому рукопашному бою, панкратиону, ММА, а после сам стал тренировать будущих чемпионов России.
«На чемпионате России по ММА из семи весовых категорий две всегда закрывали алтайские спортсмены», – отмечает он.
Сегодня в «Лидере» занимаются порядка 150 ребят от 4 до 18 лет и старше. Арутюн уверен, что смешанные единоборства дают ту самую основу, которая помогает ребенку реализовать себя в большинстве видов спорта. Например, воспитанники «Лидера» участвуют в соревнованиях по боевому самбо, панкратиону, рукопашному бою и других смежных дисциплинах. «У них практически одинаковая «база», меняются только правила», – отмечает собеседник.
Его коллега Алексей Липовик добавляет, что также спорт учит подрастающее поколение трудолюбию и дисциплине.
«Основная идея клуба проста – это популяризация здорового образа жизни среди молодежи и спортивно–патриотическое воспитание. Мы стараемся донести до детей: если ты занимаешься спортом, значит, в тебе есть стержень, характер. А раз есть стержень, то ты сможешь добиться высот в любом деле, будь то учеба, соревнования или работа».
По мнению Алексея, ключевую роль в воспитании молодежи играет живое общение. Дети могут не только прийти на занятие к тренеру, но и попросить у него важного совета.
«Когда у ребенка случаются какие–то проблемы в жизни, то это трудно не заметить. На занятии в непринужденной обстановке он может рассказать тренеру о своих переживаниях, а наставник готов всегда поддержать. Наше участие в жизни ребенка не должно ограничиваться только стенами спортзала», – рассказывает собеседник.
Главная мотивация
Еще в начале своей «карьеры» «Лидеру», как и настоящему спортсмену, необходимо было постоянное движение вперед. Требовался только толчок. И в 2010 году на базе клуба открылся одноименный фонд спортивного и военно-патриотического воспитания.
Фонд позволил «Лидеру» выйти за рамки клубной деятельности. Он начал сотрудничать с администрацией Барнаула и Алтайского края, Департаментом образования, МВД города, краевым министерством спорта, патриотическими и общественными организациями. Вместе они проводили городские соревнования, детские праздники и помогали развитию спорта в Барнауле.
Одно из самых приятных воспоминаний Алексея: ежегодные детские праздники, которые клуб устраивал для всех ребят.
«В День защиты детей на площадке у Речного вокзала мы организовали разные конкурсы и подготовили почти для всех сладкие призы. А еще подготовили настоящий парад боевой техники. Тогда у нас собралось от 300 до 500 детей. Их улыбки и горящие глаза – наша главная мотивация», – рассказывает он.
Также клуб, совместно с МВД РФ, посещал школы и проводил уроки патриотического воспитания для учеников.
«В один год мы даже организовали пришкольную секцию смешанных единоборств – абсолютно бесплатно для учеников, – рассказывает собеседник. – Нам даже сначала не сразу поверили и ждали какого–то подвоха. Но постепенно ученики начали приходить и в год занятия посещали около 40 человек».
Дополнительно «Лидер» занимается с детьми из неблагополучных семей. Руководитель клуба отмечает, что спорт помогает ребятам найти новых друзей и раскрыть собственный потенциал: «Очень важно в нужное время дать ребенку правильные ориентиры. В наших тренерах и других спортсменах они находят те авторитеты, с которых могут брать пример».
Две тысячи горящих глаз
Главное достижение «Лидера» – это проведение турнира по армейскому рукопашному бою на призы Героя РФ генерал-полковника Владимира Шаманова. Он стал одним из главных турниров по данному виду спорта в России и главным в Алтайском крае. Соревнования проходили каждый год в течение семи лет.
К организации турнира подключились администрация Алтайского края, федерация армейского рукопашного боя и общественные организации.
«Создавая этот турнир, нам хотелось, чтобы у каждого воспитанника клуба была возможность проявить себя на крупном соревновании, – рассказывает Алексей Липовик. – Ведь спортсмен растет не за счет того, что просто бьет мешок. А благодаря постоянным спаррингам. Ведь у каждого участника – свои приемы и фишки. Во время боя партнеры набираются опыта друг у друга, учатся нестандартно мыслить».
На соревнования приехали более 300 бойцов с военных округов России – от Москвы до Дальнего Востока. Все участники турнира были военнослужащими: десантники, танкисты, пехотинцы. Исключением стала алтайская команда. В нее вошли лучшие спортсмены из Барнаула, Рубцовска, Бийска и Заринска. В том числе ребята из клуба.
«Это были очень зрелищные бои, на них собиралось порядка 2 тыс. зрителей, – вспоминает собеседник. – Представьте, насколько это мощный стимул для спортсмена, когда на него смотрят столько пар глаз и болеют столько человек!»
В 2015 году алтайские соревнования были признаны лучшим турниром вооруженных сил в России. Также он стал этапом Кубка Вооруженных сил.
«Мы старались подготовить турнир наилучшим образом, начиная от места проведения и заканчивая комфортом участников. Мы организовали трансфер для иногородних спортсменов и предоставили им проживание в гостинице в шаговой доступности от места турнира. А также сделали соревнования максимально яркими и эффектными: с ведущим, светотехникой и музыкой. Поэтому на турнир приходили даже те, кто не разбирался в тонкостях рукопашного боя».
В 2022 году фонд «Лидер» сделал паузу, а сейчас планирует продолжить деятельность. В том числе – организовать деятельность не только в Алтайском крае, но и в Новосибирской области.
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