Закалка тела и духа. Где в Барнауле готовят будущих звезд смешанных единоборств

Все большую популярность обретают соревнования по смешанным единоборствам, а за их трансляцией следят десятки тысяч зрителей. Будущих звезд ринга готовят и у нас в Барнауле. Altapress.ru расскажет о клубе с более чем 10-летней историей, который подготовил немало чемпионов России.

Есть стержень, есть характер

О спортивном клубе «Лидер» его руководитель Арутюн Сагателян рассказывает с улыбкой. Со школы он увлекается смешанным единоборством, участвовал в соревнованиях по армейскому рукопашному бою, панкратиону, ММА, а после сам стал тренировать будущих чемпионов России.

«На чемпионате России по ММА из семи весовых категорий две всегда закрывали алтайские спортсмены», – отмечает он.

Сегодня в «Лидере» занимаются порядка 150 ребят от 4 до 18 лет и старше. Арутюн уверен, что смешанные единоборства дают ту самую основу, которая помогает ребенку реализовать себя в большинстве видов спорта. Например, воспитанники «Лидера» участвуют в соревнованиях по боевому самбо, панкратиону, рукопашному бою и других смежных дисциплинах. «У них практически одинаковая «база», меняются только правила», – отмечает собеседник.

Спортивный клуб "Лидер" Предоставлено altapress.ru Спортивный клуб "Лидер" Предоставлено altapress.ru Спортивный клуб "Лидер" Предоставлено altapress.ru Спортивный клуб "Лидер" Предоставлено altapress.ru

Его коллега Алексей Липовик добавляет, что также спорт учит подрастающее поколение трудолюбию и дисциплине.

«Основная идея клуба проста – это популяризация здорового образа жизни среди молодежи и спортивно–патриотическое воспитание. Мы стараемся донести до детей: если ты занимаешься спортом, значит, в тебе есть стержень, характер. А раз есть стержень, то ты сможешь добиться высот в любом деле, будь то учеба, соревнования или работа».

По мнению Алексея, ключевую роль в воспитании молодежи играет живое общение. Дети могут не только прийти на занятие к тренеру, но и попросить у него важного совета.

«Когда у ребенка случаются какие–то проблемы в жизни, то это трудно не заметить. На занятии в непринужденной обстановке он может рассказать тренеру о своих переживаниях, а наставник готов всегда поддержать. Наше участие в жизни ребенка не должно ограничиваться только стенами спортзала», – рассказывает собеседник.

Спортивный клуб "Лидер" Предоставлено altapress.ru

Главная мотивация

Еще в начале своей «карьеры» «Лидеру», как и настоящему спортсмену, необходимо было постоянное движение вперед. Требовался только толчок. И в 2010 году на базе клуба открылся одноименный фонд спортивного и военно-патриотического воспитания.

Фонд позволил «Лидеру» выйти за рамки клубной деятельности. Он начал сотрудничать с администрацией Барнаула и Алтайского края, Департаментом образования, МВД города, краевым министерством спорта, патриотическими и общественными организациями. Вместе они проводили городские соревнования, детские праздники и помогали развитию спорта в Барнауле.

Одно из самых приятных воспоминаний Алексея: ежегодные детские праздники, которые клуб устраивал для всех ребят.

«В День защиты детей на площадке у Речного вокзала мы организовали разные конкурсы и подготовили почти для всех сладкие призы. А еще подготовили настоящий парад боевой техники. Тогда у нас собралось от 300 до 500 детей. Их улыбки и горящие глаза – наша главная мотивация», – рассказывает он.

Также клуб, совместно с МВД РФ, посещал школы и проводил уроки патриотического воспитания для учеников.

«В один год мы даже организовали пришкольную секцию смешанных единоборств – абсолютно бесплатно для учеников, – рассказывает собеседник. – Нам даже сначала не сразу поверили и ждали какого–то подвоха. Но постепенно ученики начали приходить и в год занятия посещали около 40 человек».

Дополнительно «Лидер» занимается с детьми из неблагополучных семей. Руководитель клуба отмечает, что спорт помогает ребятам найти новых друзей и раскрыть собственный потенциал: «Очень важно в нужное время дать ребенку правильные ориентиры. В наших тренерах и других спортсменах они находят те авторитеты, с которых могут брать пример».

Спортивный клуб "Лидер" Предоставлено altapress.ru

Две тысячи горящих глаз

Главное достижение «Лидера» – это проведение турнира по армейскому рукопашному бою на призы Героя РФ генерал-полковника Владимира Шаманова. Он стал одним из главных турниров по данному виду спорта в России и главным в Алтайском крае. Соревнования проходили каждый год в течение семи лет.

К организации турнира подключились администрация Алтайского края, федерация армейского рукопашного боя и общественные организации.

«Создавая этот турнир, нам хотелось, чтобы у каждого воспитанника клуба была возможность проявить себя на крупном соревновании, – рассказывает Алексей Липовик. – Ведь спортсмен растет не за счет того, что просто бьет мешок. А благодаря постоянным спаррингам. Ведь у каждого участника – свои приемы и фишки. Во время боя партнеры набираются опыта друг у друга, учатся нестандартно мыслить».

Спортивный клуб "Лидер" Предоставлено altapress.ru

На соревнования приехали более 300 бойцов с военных округов России – от Москвы до Дальнего Востока. Все участники турнира были военнослужащими: десантники, танкисты, пехотинцы. Исключением стала алтайская команда. В нее вошли лучшие спортсмены из Барнаула, Рубцовска, Бийска и Заринска. В том числе ребята из клуба.

«Это были очень зрелищные бои, на них собиралось порядка 2 тыс. зрителей, – вспоминает собеседник. – Представьте, насколько это мощный стимул для спортсмена, когда на него смотрят столько пар глаз и болеют столько человек!»

В 2015 году алтайские соревнования были признаны лучшим турниром вооруженных сил в России. Также он стал этапом Кубка Вооруженных сил.

«Мы старались подготовить турнир наилучшим образом, начиная от места проведения и заканчивая комфортом участников. Мы организовали трансфер для иногородних спортсменов и предоставили им проживание в гостинице в шаговой доступности от места турнира. А также сделали соревнования максимально яркими и эффектными: с ведущим, светотехникой и музыкой. Поэтому на турнир приходили даже те, кто не разбирался в тонкостях рукопашного боя».

Спортивный клуб "Лидер" Предоставлено altapress.ru

В 2022 году фонд «Лидер» сделал паузу, а сейчас планирует продолжить деятельность. В том числе – организовать деятельность не только в Алтайском крае, но и в Новосибирской области.

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